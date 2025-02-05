İsrailli Başbakan Netanyahu'dan, ABD lideri Donald Trump'a skandal hediye

05 Şubat 2025 14:59 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye hediyesiyle beraber geldi. Washington'da Donald Trump ile bir araya gelen Netanyahu, 'ses getiren bir hediye' verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere ABD'ye geldi. Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider Gazze için skandal açıklamalara imza atarken Netanyahu'nun Trump'a hediyesi ise dikkat çeken bir başka skandaldı.

Netanyahu, Trump'a 17 Eylül 2024'te Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarından hediye etti. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye etti.

Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu." diye karşılık verdi.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. O dönem, bu saldırıyı üstlenen olmadı.