Yine sürgünden bahsetti! Trump'ın skandal Gazze sözlerine tepkiler çığ gibi: Filistin satılık değil

05 Şubat 2025 09:27 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:02

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington'da ağırladı. İki liderin ortak basın toplantısına ise ''Gazze'' sözleri damga vurdu. Trump'ın ''Gazze'yi devralacağız'' demesi büyük tepki çekti. Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık ''Filistin satılık değil'' sloganları atarken birçok ülkeden de tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve açıklamaları büyük tepki çekti. Trump, daha önce de konum olarak 'çok güzel' bulduğunu söylediği Gazze'yi "ele geçirebileceği ve Filistinli nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilebileceği" yönünde açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİNLİLER İÇİN YİNE SÜRGÜNDEN BAHSETTİ!

"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." diyen Trump, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin orada kalmaları durumunda öleceklerini iddia etti. Trump bir kez daha Filistinlilerin ülkelerinden gidebileceklerini, Ürdün ve Mısır'ın ötesindeki ülkelerde de yaşayabileceklerini ifade etti.

''FİLİSTİN SATILIK DEĞİL''

Trump'ın sözlerine nokta koyamadan Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık, ''Filistin satılık değil'' sloganları attı. Gazze'de on binlerce kişinin ölümüne neden olan Netanyahu'nun ABD ziyaretini de protesto eden kalabalık, İsrail'e silah desteğini kesmesi yönünde ABD'ye de çağrıda bulundu.

HAMAS'TAN JET TEPKİ

Trump'ın ''Gazze'yi devralacağız'' açıklamasına Hamas'tan ise jet hızında cevap geldi. Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Trump'ın sözlerinin 'gülünç ve saçma' olduğunu ifade etti. Reuters'a konuşan Ebu Zuhri, ''Trump'ın Gazze'yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma. Bu tür fikirler bölgedeki gerilimi ateşleyebilir.'' dedi.

''FİLİSTİNLİLERE SAYGI DUYULMALI''

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN: DURUŞUMUZ MÜZAKERE EDİLEMEZ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamalarına doğrudan atıfta bulunmayan bir açıklama yayınladı. Suudi Arabistan, "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistinliler konusundaki duruşumuz müzakere edilemez." açıklamasında bulundu.

''BAŞKA BİR ADLA ETNİK TEMİZLİK''

Trump'ın skandal açıklamalarına ABD içerisinden de tepkiler yükseldi. Demokrat senatör Chris Van Hollen, Trump'ın önerisini "başka bir adla etnik temizlik" olarak niteledi.

Eski bir Cumhuriyetçi kongre üyesi olan ve ailesi Filistin kökenli olan Justin Amash da Trump'ın önerisini etnik temizliğe benzeterek, "Eğer Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarmak için asker konuşlandırılırsa, o zaman ABD sadece başka bir pervasız işgale saplanmakla kalmayacak, aynı zamanda etnik temizlikten de suçlu bulunacaktır." dedi.