ABD Kongresi'nde ''İsrail'e yardım'' krizi: Soykırımı finanse ediyoruz!

ABD'de İsrail'e destek tepkilere neden oldu. ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, "Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Donald Trump yönetiminin, sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık finansmanı onaylamasını, "Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadeleriyle eleştirdi.

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin üstlendiği, İsrail'in de desteklediği Gazze'deki sözde yardım kuruluşuna sağlanması planlanan fona karşı çıktı.

''BU BİR SOYKIRIM VE BİZ DE FİNANSE EDİYORUZ''

İsrail ordusunun haziran ayı boyunca neredeyse her gün gıda temin etmeye çalışan Filistinlileri kasıtlı olarak öldürdüğünü belirten Tlaib, "Şimdi Trump yönetimi, bu ölüm tuzağını 30 milyon dolar ile desteklemeye karar verdi. Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tlaib, bahsi geçen vakıf aracılığıyla kurulan sözde insani yardım merkezlerinden erzak temin etmeye çalışırken öldürülen Filistinliler için sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 26 Haziran'daki açıklamasında, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık fonu onayladıklarını belirtmişti.

Vakfın "alkışlanacak" işler yaptığını savunan Pigott, diğer ülkelerin de bu konuda desteğini istemişti.