İsrail'in kirli oyunu ifşa oldu: Gazze'deki un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in Gazze'deki halk için yeni kirli oyunu ifşa oldu. ABD ve İsrail destekli 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından dağıtılan un çuvallarının içinden uyuşturucu çıktı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken çeşitli ölüm tuzakları ve kirli oyunları da sürüyor. Son olarak Gazze'de ABD ve İsrail destekli 'Gazze İnsai Yardım Vaktfı' kanalıyla kurulan yardım merkezlerinden dağıtılan un çuvallarından uyuşturucu hap çıktı.

YA ÖĞÜTÜLEREK DE KONULDUYSA?

Dailyummah'ın haberine göre, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 kişinin, Amerikan-İsrail yardım merkezlerinden gelen un çuvallarının içerisinde Oksikodon tipi uyuşturucu hap bulduğu" kaydedildi. Un çuvallarının içine uyuşturucu hap konulmasının, "sivillerin sağlığını ve toplumsal dokuyu hedef alan iğrenç bir suç" olduğu ifade edildi. Bundan daha vahiminin, bazı uyuşturucu maddelerin, unların içine öğütülerek konulma ihtimali olduğu aktarıldı.

''KİRLİ SAVAŞTA YUMUŞAK BİR ARAÇ''

Açıklamada, İsrail'in uyuşturucuları Gazze'nin içine sokup halkı bağımlı hale getirmek için yaptığı, bu maddelerin 'kirli savaşta yumuşak bir araç' olarak kullanılmasının 'savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun ihlali' olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu insani yardım merkezlerine giden halka, dikkatli olma, bu merkezlerden gelen gıdaları inceleme ve şüpheli maddeleri derhal bildirme çağrısı yapıldı. Ayrıca ailelerden, çocuklarını bu merkezlere gitmenin ve uyuşturucu maddelerin tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeleri istendi.