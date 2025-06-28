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 | Berrak Arıcan

ABD'nin sığınak delici bombalarla saldırısının ardından Fordo Nükleer Tesisi'nden yeni görüntüler

ABD'nin sığınak delici bombalarla vurduğu İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde iş makineleri çalışmaya başladı. Uydu görüntüleri, bölgede inşaat ve kazı yapıldığını ortaya çıkardı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 11:31

İsrail ve İran saldırılarına ABD'nin dahil olup, nükleer tesisleri, sığınak delici bombalarla hedef almasının ardından bölgede yeni bir hareketlilik var. Fordo Nükleer Tesisi'ne dair yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede iş makineleriyle inşaat ve kazı faaliyetleri yapıldığı görüldü.

ABD'nin sığınak delici bombalarla saldırısının ardından Fordo Nükleer Tesisi'nden yeni görüntüler

FORDO'YA YENİ YOLLAR

Tesiste kapatılan tünel girişlerinin çevresinde yeni açılmış yollar olduğu görüldü. Ayrıca uydu görüntüleri, İran'ın saldırılardan önce hassas bileşenleri güvence altına almak için önlem aldığını da ortaya çıkardı. Yeni görüntüler sayesinde, iş makinelerinin bir kratere toprak doldurduğu ve yeni yolların açıldığı anlaşıldı.

ABD'nin sığınak delici bombalarla saldırısının ardından Fordo Nükleer Tesisi'nden yeni görüntüler

TESİSTE NE KADAR MALZEME OLDUĞU BİLİNMİYOR

İsrail basınından Ynet'in haberine göre, uzmanlar bu toprak hareketliliğin giriş noktalarını güçlendirmek ve engeller oluşturmak için olabileceğini söyledi. Uluslararası gözlemcilere göre, Fordo’ya yönelik bombardıman sırasında ne kadar malzemenin tesiste kaldığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin sığınak delici bombalarla saldırısının ardından Fordo Nükleer Tesisi'nden yeni görüntüler

Öte yandan İran devlet medyası, saldırılardan önce nükleer tesislerin boşaltıldığını, uranyumun ise 'güvenli bir yere' taşındığını bildirmişti.

ABD'nin sığınak delici bombalarla saldırısının ardından Fordo Nükleer Tesisi'nden yeni görüntüler

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

ABD'nin sığınak delici bombalarla saldırısının ardından Fordo Nükleer Tesisi'nden yeni görüntüler

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

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#abd
#İsrail
#iran
#Nükleer Saldırı
#Fordo Nükleer Tesisi
#Dünya
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