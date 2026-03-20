Editor
 | Berkay Alptekin

ABD, Körfez'i silahlandırıyor! Dev satışa onay geldi

ABD, BAE, Kuveyt ve Ürdün'e toplam 16 milyar doları aşan silah satışı onayladı. Bu satışlar Pentagon'un İran ile ilgili ek bütçe talebi sonrası geldi.

ABD, Körfez'i silahlandırıyor! Dev satışa onay geldi
20.03.2026
saat ikonu 11:34
20.03.2026
saat ikonu 11:34

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün’e toplam değeri 16 milyar doları aşan silah satışına yeşil ışık yakıldığını açıkladı. Bu adımın, Pentagon’un İran bağlantılı askeri harcamalar için ek bütçe talebinin hemen sonrasında gelmesi dikkat çekti.

Bakanlık açıklamalarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 8,4 milyar doları aşan kapsamda F-16 mühimmatı, radar sistemleri ve gelişmiş havadan havaya füze satışına onay verildi.

Kuveyt için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde hava ve füze savunma radar sistemlerinin tedarik edilmesi planlanırken, Ürdün’e de yaklaşık 70 milyon dolarlık uçak destek ekipmanı ve mühimmat satışına izin çıktı. Söz konusu satışların ABD Kongresi’ne bildirildiği ve toplam tutarın 16 milyar doları aştığı ifade edildi.

PENTAGON DUDAK UÇUKLATAN EK BÜTÇE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Öte yandan bu satışlar, ABD’nin İran’a yönelik saldırıların ardından yaptığı en büyük silah satışlarından biri olarak kayıtlara geçti. ABD’nin daha önce de Ürdün ve İsrail’e yönelik farklı silah satışlarına onay verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kararın zamanlaması, Pentagon’un İran’la bağlantılı operasyonlar için 200 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunmasının hemen sonrasına denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

