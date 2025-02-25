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 | Berrak Arican

ABD lideri Donald Trump'ın, Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video ortalığı ayağa kaldırdı! Milyonlarca kişi izledi

Sosyal medya bu görüntülerle ayağa kalktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü anlara dair sahte bir video milyonlarca kişi tarafından izlendi. Görüntünün üzerinde yazan yazı ise oldukça dikkat çekti.

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ABD lideri Donald Trump'ın, Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video ortalığı ayağa kaldırdı! Milyonlarca kişi izledi
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:09

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim öncesinde sağ kolu ilan ettiği Elon Musk ile ortaya çıkan sahte videosu ortalığı ayağa kaldırdı. Yapay zeka ile oluşturulan videoda ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk'ın ayaklarını öptüğü görülüyor. Üstelik bu video, pazartesi günü ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı (HUD) merkezindeki televizyon ekranlarında izinsiz olarak oynatıldıktan sonra internette viral oldu.

VİDEONUN ÜZERİNDEKİ YAZI

Bu sahte videonun üzerine yazılan yazı ise en az görüntü kadar ilgi çekti. Yapay zeka tarafından oluşturulan videonun üzerine büyük harflerle ''Gerçek kral sen çok yaşa'' yazıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Washington DC'deki bakanlık binasında gerçekleşen bir siber saldırının ardından Trump'ın, Musk'ın ayaklarını öptüğü sahte video sosyal medyada yayıldı. Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

'KRAL' GÖNDERMESİ

Musk'ın "gerçek kral" olarak tanımlandığı yapay zeka videosu, Trump'ın yakın zamanda Truth Social'daki bir paylaşımında kendisine "kral" demesine gönderme olarak yorumlandı.

Öte yandan ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı (HUD) merkezinde oynatılan videodan kimlerin sorumlu olduğuna dair henüz bir bilgi verilmedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump, Elon Musk'a ne görev verdi?
ABD Başkanı Donald Trump, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
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