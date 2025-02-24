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 | Mutluhan Yildiz

Trump Ukrayna gelişmesini duyurdu! 'Anlaşma yakında imzalanacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile değerli madenler alanında yapılacak anlaşmanın çok yakın bir zamanda imzalanacağını kamuoyuna duyurdu.

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Trump Ukrayna gelişmesini duyurdu! 'Anlaşma yakında imzalanacak'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 21:05

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona erdirilmesi yönünde önemli temaslarda bulunduğunu duyurdu. Trump, açıklamasında, Ukrayna ile yakında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşmasına da değinerek, yeni adımın ABD’ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna’nın ekonomik büyümesini destekleyeceğini öngördü.

Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna çatışmasının bitişiyle ilgili süreci değerlendirdiğini belirten Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katıldığı G7 Zirvesi’nde Ukrayna konusunun ele alındığını ifade etti. Tüm liderlerin çatışmanın sona erdiğini görmek için ortak bir arzu içinde olduklarını sözlerine ekledi.

"MADENLER EKONOMİK ANLAMDA OLUMLU ETKİLEYECEK"

Ayrıca, “ABD ile Ukrayna arasında kısa süre içinde hayata geçecek olan, kritik öneme sahip 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması’nın önemini vurguladım” diyerek, bu anlaşmanın hem ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracağını hem de bölgedeki gelişmeleri olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

Trump, Putin ile yürütülen görüşmelerin verimli bir şekilde ilerlediğini ve bu temasların savaşın sona ermesiyle beraber ABD ile Rusya arasında kapsamlı bir Ekonomik Kalkınma sürecine de zemin hazırlayacağını belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD BAŞKANI NE ZAMAN GÖREVE BAŞLADI?
Donald Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başladı.

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