Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple, ABD'ye 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacak! Donald Trump'tan teşekkür mesajı

Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20.000 yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyor. Şirket, Teksas'ta yapay zeka destekli sunucu üretimi için yeni bir fabrika kurarken, Trump yönetiminin ek gümrük vergilerinin etkilerini azaltmayı hedefliyor. Donald Trump, yatırım duyurusu sonrası Apple'a teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Apple
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 17:17

Apple önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de 500 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 20.000 yeni çalışanı işe almak ve Teksas'ta yeni bir sunucu fabrikası kurmak da bu planlar arasında yer alıyor. Donald Trump ise duyurunun ardından Apple'a ve Tim Cook'a teşekkür etti.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİNİ HAFİFLETEBİLİR

Apple CEO'su Tim Cook ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta yapılan görüşmenin ardından yapılan duyuru, şirketin Trump'ın Çin'den ithal edilen mallar için halihazırda yürürlükte olan yüzde 10'luk ve çipler için yüzde 25'lik gümrük vergisinin ticari etkilerini hafifletmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

2018 yılında yani ilk Trump yönetimi sırasında Apple, ABD'de 350 milyar dolarlık bir harcamanın bir parçası olarak 20.000 yeni istihdam ve Austin'de halen yapım aşamasında olan yeni bir kampüs sözü vermişti. Apple, bazı ürünleri için gümrük vergisi muafiyetleri talep etti ve yeni ABD yatırımlarıyla Trump'ın ek vergilerinden korunmayı hedefliyor. Ancak şirket, yeni yatırımların kaçının Trump göreve gelmeden önce planlandığını açıklamadı.

APPLE INTELLIGENCE İÇİN FABRİKA AÇILIYOR

Apple, ABD’de artırılan harcama planının detaylarını da açıkladı. Bunlardan en önemlisi; Houston'da önümüzdeki yıl açılması planlanan ve şirketin yapay zeka platformu Apple Intelligence'a güç verecek sunucuları üretecek olan yeni bir fabrika. Apple'a göre bu fabrika, tek başına "binlerce istihdam oluşmasını" sağlayacak.

Buna ek olarak, Apple 2017'de başlattığı ABD İleri Düzey Üretim Fonu'nu 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarıyor. Bu fon, "ABD'de dünya standartlarında inovasyonu ve yüksek vasıflı üretim işlerini desteklemek" amacıyla kurulmuştu. Ayrıca Apple, Trump yönetimi süresince çoğunluğu "Ar-Ge, silikon mühendisliği, yazılım geliştirme, yapay zeka ve makine öğrenimi" alanlarında olmak üzere 20 bin yeni çalışanı işe alacağını açıkladı.

Apple'ın ABD yatırımlarıyla ilgili en son duyurusu, 2021'deki 430 milyar dolarlık yatırım planıydı. Bu kapsamda Kuzey Karolina'da 3 bin çalışan kapasiteli bir kampüs inşa edilmesi planlanıyordu. Ancak bu projenin geliştirilmesi şu anda durdurulmuş durumda.

DONALD TRUMP: APPLE'A TEŞEKKÜRLER

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Apple, ABD'de 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım yapacağını açıkladı. Nedeni, yaptığımız işe olan inançları, aksi halde 10 sent bile yatırım yapmazlardı. Teşekkürler Tim Cook ve Apple" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple'ın en ucuz iPhone modeli: iPhone 16E Türkiye'da satışa sunuldu
95 milyon dolarlık dava sonrası Apple, Siri hakkında açıklama yaptı

Sıkça Sorulan Sorular

Apple hangi ülkenin?
Apple, 1976 yılında kuruldu, 1977'de ise anonim şirket haline geldi. Günümüzde, dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.