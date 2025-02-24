Apple, ABD'ye 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacak! Donald Trump'tan teşekkür mesajı

Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20.000 yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyor. Şirket, Teksas'ta yapay zeka destekli sunucu üretimi için yeni bir fabrika kurarken, Trump yönetiminin ek gümrük vergilerinin etkilerini azaltmayı hedefliyor. Donald Trump, yatırım duyurusu sonrası Apple'a teşekkür etti.

Apple önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de 500 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 20.000 yeni çalışanı işe almak ve Teksas'ta yeni bir sunucu fabrikası kurmak da bu planlar arasında yer alıyor. Donald Trump ise duyurunun ardından Apple'a ve Tim Cook'a teşekkür etti.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİNİ HAFİFLETEBİLİR

Apple CEO'su Tim Cook ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta yapılan görüşmenin ardından yapılan duyuru, şirketin Trump'ın Çin'den ithal edilen mallar için halihazırda yürürlükte olan yüzde 10'luk ve çipler için yüzde 25'lik gümrük vergisinin ticari etkilerini hafifletmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

2018 yılında yani ilk Trump yönetimi sırasında Apple, ABD'de 350 milyar dolarlık bir harcamanın bir parçası olarak 20.000 yeni istihdam ve Austin'de halen yapım aşamasında olan yeni bir kampüs sözü vermişti. Apple, bazı ürünleri için gümrük vergisi muafiyetleri talep etti ve yeni ABD yatırımlarıyla Trump'ın ek vergilerinden korunmayı hedefliyor. Ancak şirket, yeni yatırımların kaçının Trump göreve gelmeden önce planlandığını açıklamadı.

APPLE INTELLIGENCE İÇİN FABRİKA AÇILIYOR

Apple, ABD’de artırılan harcama planının detaylarını da açıkladı. Bunlardan en önemlisi; Houston'da önümüzdeki yıl açılması planlanan ve şirketin yapay zeka platformu Apple Intelligence'a güç verecek sunucuları üretecek olan yeni bir fabrika. Apple'a göre bu fabrika, tek başına "binlerce istihdam oluşmasını" sağlayacak.

Buna ek olarak, Apple 2017'de başlattığı ABD İleri Düzey Üretim Fonu'nu 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarıyor. Bu fon, "ABD'de dünya standartlarında inovasyonu ve yüksek vasıflı üretim işlerini desteklemek" amacıyla kurulmuştu. Ayrıca Apple, Trump yönetimi süresince çoğunluğu "Ar-Ge, silikon mühendisliği, yazılım geliştirme, yapay zeka ve makine öğrenimi" alanlarında olmak üzere 20 bin yeni çalışanı işe alacağını açıkladı.

Apple'ın ABD yatırımlarıyla ilgili en son duyurusu, 2021'deki 430 milyar dolarlık yatırım planıydı. Bu kapsamda Kuzey Karolina'da 3 bin çalışan kapasiteli bir kampüs inşa edilmesi planlanıyordu. Ancak bu projenin geliştirilmesi şu anda durdurulmuş durumda.

DONALD TRUMP: APPLE'A TEŞEKKÜRLER

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Apple, ABD'de 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım yapacağını açıkladı. Nedeni, yaptığımız işe olan inançları, aksi halde 10 sent bile yatırım yapmazlardı. Teşekkürler Tim Cook ve Apple" ifadelerini kullandı.