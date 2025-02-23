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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en pahalı iPhone 16E satışı Türkiye'de: ABD fiyatını ikiye katladı!

Türkiye, Apple'ın yeni çıkardığı iPhone 16E modelinin, dünya genelinde en yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulduğu ülke oldu. Amerika'da 599 dolardan başlayan fiyatlar, Türkiye'de vergiler ve döviz kuru farkıyla birlikte iki kattan fazla artarak 47 bin 999 TL'den başlıyor. Türkiye, Brezilya'yı bile geride bırakarak en pahalı iPhone'un satıldığı ülke olarak kayıtlara geçti.

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Dünyanın en pahalı iPhone 16E satışı Türkiye'de: ABD fiyatını ikiye katladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 17:53

Apple'ın 19 Şubat'ta tanıttığı ve 21 Şubat'ta ön siparişe açtığı yeni akıllı telefonu olan iPhone 16E, dünya genelinde en pahalı şekilde Türkiye'de satılıyor. Amerika'da 599 dolar başlangıç fiyatına sahip cihaz, Türkiye'de ise vergiler, dolar/TL kuru ve ek ücretler sebebiyle oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor.

Türkiye'de iPhone 16E'nin 128 GB versiyonu 47 bin 999 TL, 256 GB versiyonu 52 bin 999 TL ve 512 GB versiyonu 62 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu fiyatlar, güncel kur üzerinden 1.321 dolar, 1.458 dolar ve 1.733 dolara denk geliyor. Yani iPhone 16E, Türkiye'de Amerika fiyatının iki katından fazla bir ücretle tüketicilere sunuluyor.

TÜRKİYE, BREZİLYA'YI DA GEÇTİ

Listede Türkiye'yi, iPhone fiyatlarının yüksekliğiyle bilinen Brezilya takip ediyor. Ardından Norveç, İsveç, Finlandiya, Macaristan, Portekiz, Danimarka ve İtalya gibi ülkeler sıralamada yer alıyor.

Uzun yıllardır dünyanın en pahalı iPhone satışları Brezilya'da yapılıyordu. Türkiye ise bu ünvanı Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesinin elinden almış oldu.

VERGİLER VE KUR FARKI FİYATLARI ARTIRIYOR

Türkiye'de elektronik cihazların fiyatlarını artıran en büyük etkenlerden biri yüksek vergiler ve döviz kuru farkı. iPhone modellerinde yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT bandrolü, yüzde 20 ÖTV ve yüzde 20 KDV gibi vergiler bulunuyor. Bunlara ek olarak, döviz kurundaki dalgalanmalar da fiyatların katlanmasına neden oluyor.

IPHONE 16E MODELİNİN VERGİSİ NE KADAR?

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iPhone 16E'nin 128 GB versiyonununda KDV ve yasal ücretler 21 bin 573 TL. 256 GB'lık versiyonda 22 bin 592 TL, 512 GB'lıkta ise 24 bin 662 TL. Yani telefonun resmi satış fiyatının yaklaşık yarısı kadar vergi alınıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 16E ne zaman satışa çıkacak?
Apple, iPhone 16E modelini 21 Şubat'ta ön siparişe açtı. Telefon dünya ile aynı anda Türkiye'de 28 Şubat'ta satışa sunulacak.
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#Teknoloji
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