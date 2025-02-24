Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı: Trump, Duda'yı 1,5 saat kapıda bekletti

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da 1,5 saat kapıda bekletti. İki liderin görüşmesi ise sadece 10 dakika sürdü. Duda'nın beklediği anlar Beyaz Saray'ın güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar sosyal medyada yayılınca Polonya'da Duda'ya karşı eleştiriler yağmur oldu yağdı. Trump'ın bu hareketin ardından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı. Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafın yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.