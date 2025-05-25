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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Donald Trump'ın yeni Harvard bahanesi: Arkadaş canlısı değiller

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ndeki yabancı öğrencileri hedef aldı. Bu öğrencilerin kim olduklarını bilmediklerini öne süren Trump, bazılarının 'arkadaş canlısı' olmadığını iddia etti.

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ABD lideri Donald Trump'ın yeni Harvard bahanesi: Arkadaş canlısı değiller
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 11:14

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesini bir kez daha hedef aldı.

Başkan Trump, Harvard'ın öğrencilerinin yaklaşık yüzde 31'inin başka ülkelerden geldiğini ve bu ülkelerin bazılarının ABD'ye karşı "arkadaş canlısı" olmadığını savundu.

Bu ülkelerin "öğrencilerin eğitimi için ödeme yapmak istemediğini" öne süren Trump, "Bize kimse bunu söylemedi. Bu yabancı öğrencilerin kim olduğunu bilmek istiyoruz. Harvard'a milyarlarca dolar verdiğimiz için bu makul bir istek ancak Harvard tam olarak açık sözlü değil." ifadelerini kullandı.

ABD lideri Donald Trump'ın yeni Harvard bahanesi: Arkadaş canlısı değiller

Trump, yabancı öğrencilerin isimlerini ve geldikleri ülkeleri bilmek istediklerini kaydederek 52 milyon doları olduğunu belirttiği Harvard Üniversitesinin, "federal hükümetin fonları sürdürmesi" talebine son vermesi çağrısında bulundu.

TRUMP VE HARVARD ANLAŞMAZLIĞI

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD lideri Donald Trump'ın yeni Harvard bahanesi: Arkadaş canlısı değiller

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek, okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

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#Kampüs Protestoları
#Dünya
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