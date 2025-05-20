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 | Berrak Arıcan

Trump'ın Harvard'a öfkesi geçmedi: Üniversiteye 60 milyon dolarlık kesinti daha

Filistin'e destek gösterilerinin önünü kesmediği için Harvard Üniversitesi'ne 2,2 milyar dolarlık fon kesintisi yapan ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti açıkladı.

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Trump'ın Harvard'a öfkesi geçmedi: Üniversiteye 60 milyon dolarlık kesinti daha
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:21

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlığın, "yüksek öğretimde medeni hakları korumak için" adım attığı ve Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan üniversitelerden Harvard'ın, "antisemitik tutum ve ırka dayalı ayrımcılığı ele alma konusunda başarısız olduğu" savunuldu.

Trump'ın Harvard'a öfkesi geçmedi: Üniversiteye 60 milyon dolarlık kesinti daha

Üniversiteye yönelik yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni federal fon kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, Trump yönetiminin "kampüslerde ayrımcılığı tolere etmeyeceği ve federal fonların, tüm öğrencileri koruyacak kurumları desteklemesi gerektiği" kaydedildi.

TRUMP VE HARVARD ANLAŞMAZLIĞI

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump'ın Harvard'a öfkesi geçmedi: Üniversiteye 60 milyon dolarlık kesinti daha

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

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