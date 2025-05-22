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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump, Avrupalı liderlere kara haberi verdi: Putin barış istemiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerine kötü haberi verdi. ABD basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini, bu durumu da Trump'ın liderlere ilettiğini yazdı.

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ABD lideri Trump, Avrupalı liderlere kara haberi verdi: Putin barış istemiyor!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 15:15

ABD basınından Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa liderlerini, Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında bilgilendirdiğini yazdı. Habere göre Trump, Avrupa liderlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini söyledi. Trump, Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmek istemediğini ifade etti.

ABD lideri Trump, Avrupalı liderlere kara haberi verdi: Putin barış istemiyor!

KREMLİN YALANLADI

Kremlin ise bu iddiayı yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ''Wall Street Journal'ın haberi, Donald Trump'ın bilgileriyle çelişiyor.'' açıklamasında bulundu.

ABD lideri Trump, Avrupalı liderlere kara haberi verdi: Putin barış istemiyor!

TRUMP'IN BU AÇIKLAMASI BİR İLK

Öte yandan Avrupa liderleri, Putin'in barış istemediğini tahmin etseler de ABD liderinin bunu dile getirmesi bir ilk olarak kayıtlara geçti. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda sıklıkla Rus lider Putin'in barış istediğini söylüyordu.

Donald Trump'ın Putin'in barış istemediğini öğrenmesine rağmen dile getirdiği yeni yaptırımları uygulamaması ise dikkat çekti.

ABD lideri Trump, Avrupalı liderlere kara haberi verdi: Putin barış istemiyor!

RUS BAKAN LAVROV: İLK ÖNCE ATEŞKES OLMAZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise önce ateşkesin sağlanması gerektiğine ilişkin yaklaşımı reddederek "Bu olamaz. Buna benzer hikayeleri yaşadık. Bunu bir daha istemiyoruz." dedi.

ABD lideri Trump, Avrupalı liderlere kara haberi verdi: Putin barış istemiyor!

Lavrov, konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakereler gerçekleştiğini ve bu müzakerelerde anlaşmalara varıldığını anımsatarak, "Bu anlaşmaları hem biz hem de Ukraynalılar parafladı. Bunun ardından Batı, bu anlaşmayı (Ukrayna'ya) imzalamayı yasakladı. Bu nedenle şimdi bize 'hadi ilk önce ateşkes sağlayın, sonrasına bakarız' denildiğinde, hayır arkadaşlar, bu olamaz. Buna benzer hikayeleri yaşadık. Bunu bir daha istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
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