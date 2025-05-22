Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

NATO Rusya'ya karşı önlem alıyor: Almanya, Litvanya'ya asker konuşlandırdı

NATO'nun doğu kanadını Rusya'ya karşı korumak için harekete geçildi. Almanya, Litvanya'ya asker konuşlandırıyor. Tugay bugün resmen göreve başlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 14:41

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından NATO’nun doğu kanadını koruma amacıyla Litvanya’ya konuşlandırdığı tugay bugün resmen göreve başlıyor. Tugaydaki asker sayısı 2027 yılı sonuna kadar 5 bine çıkaracak.

2027 YILINA KADAR SAYI ARTACAK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius’un bugün Litvanya’daki Alman birliğine yapacağı ziyaretle resmen görevine başlayacak tugaydaki asker sayısı ilk aşamada 400’den 500’e çıkartılacak. 2026 yılı ortasına kadar tugayda görev yapacak personel sayısının 2 bine, 2027 yılı sonuna kadar da 5 bine çıkarılması planlanıyor.

NATO Rusya'ya karşı önlem alıyor: Almanya, Litvanya'ya asker konuşlandırdı


Tugayın oluşumunun altyapısını ve askeri yapılanmayı hazırlamak için küçük bir askeri birlik 1 Nisan 2024’te Litvanya’ya gitmişti. 150 askerden oluşan öncü birlik, tugayın tamamının Litvanya’ya intikalini planlamak ve askeri altyapı ihtiyaçlarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK

Rusya - Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Almanya, İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırdı. NATO’nun doğu kanadını korumayı amaçlayan asker konuşlandırmasının ilk adımı ise Haziran 2023’te Almanya Savunma Bakanı Pistorius’un Litvanya’ya yaptığı ziyaretle atıldı. Daha sonra da Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anuauskas arasında 5 bin Alman Silahlı Kuvvetleri personelinin Litvanya’da daimî olarak konuşlandırılması için Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 18 Aralık 2023 günü yol haritası anlaşması imzalandı.

NATO Rusya'ya karşı önlem alıyor: Almanya, Litvanya'ya asker konuşlandırdı


İmzalanan anlaşma ile Alman ordusuna bünyesindeki mekanize piyade tugayının Litvanya’nın Vilnius ve Kaunas kentleri yakınlarındaki Rdninkai ve Rukla kasabalarında kalıcı olarak konuşlandırılmasını öngörüyordu.

2 BİN AĞIR SİLAHLI ASKER

Anlaşmaya göre tugay, yaklaşık 2 bin ağır silahla donatılmış 4 bin 800 askeri personel ve 200 kadar sivil personelden oluşacak. Personel ailelerinin kalabilmesi için konutlar ve sosyal tesisler inşa edilecek. Yeni tugayın aylık maliyetinin de 30 milyon euro olması bekleniyor. Pistorius, Alman ordusunun yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya, Litvanya’da kalıcı olarak bir Alman Silahlı Kuvvetleri tugayı konuşlandırarak NATO ittifak ortaklarına açık bir dayanışma sinyali gönderiyor. Savaşa hazır bu tugayla NATO’nun doğu kanadındaki ittifakın liderlik sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi. Pistorius, "Almanya Federal Cumhuriyeti olarak, NATO üyesi bir devlet ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, doğu kanadının korunması için çalışma sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü açıkça kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere, Ukrayna'dan ilham aldı! Yeni '20-40-40' stratejisini geliştirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Altın Kubbe'sine ilk tepki Çin'den: Barışçı kullanım ilkesiyle çelişiyor
ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
#avrupa
#nato
#güvenlik
#rusya-ukrayna savaşı
#savunma
#litvanya
#tugay kaan numanoğlu
#Asker Konuşlandırması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.