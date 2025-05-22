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 | Berkay Alptekin

İngiltere, Ukrayna'dan ilham aldı! Yeni '20-40-40' stratejisini geliştirdi

İngiltere, Şubat 2022'den beri kanlı savaşa sahne olan Rusya-Ukrayna savaşından ilham aldı. Ukrayna'nın İHA kabiliyetinden çıkarılan derslerle yeni bir askeri strateji geliştirdi.

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İngiltere, Ukrayna'dan ilham aldı! Yeni '20-40-40' stratejisini geliştirdi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 11:39

Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşından ilham alan İngiltere ordusunun yeni bir askeri strateji geliştirdiği ifade edildi. Kısaca “20-40-40” olarak adlandırılan stratejiye göre, “reaper” ve “kamikaze” insansız hava araçlarının (İHA) İngiltere ordusunda daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.

İngiltere merkezli The Times gazetesinin özel haberine göre, söz konusu strateji kapsamında, “düşmana” karşı çok sayıda İHA fırlatıldıktan sonra tanklar, zırhlı araçlar ve saldırı helikopterleri savaş alanına sürülecek. Planın asker ölümlerinin azaltılmasını da öngördüğü ifade edildi.

İngiltere, Ukrayna'dan ilham aldı! Yeni '20-40-40' stratejisini geliştirdi

20-40-40 STRATEJİK PLANI

Yeni bir savaş tarzını ortaya koyan plan hakkında konuşan bir İngiltere Savunma Bakanlığı kaynağı, “Bu, var olan eski ağır metalleri yenileri ile eşlemek ve orduyu daha ölümcül kılmakla alakalı” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu “20-40-40” planına göre, tank gibi pahalı ve ağır ekipmanlar, İngiltere’nin savaş kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturacak. Bunlar, savaşın daha ileri bir aşamasına geçilene kadar cephe hattından uzağa konuşlandırılacak.

Plana göre, "Challenger 3" tanklarındaki askerler, kamikaze İHA’larını kullanacak, diğerleri ise “düşmana” karşı uzun menzilli güdümlü füzeleri fırlatacak. Temas halinde infilak eden İHA’lar ve toplar gibi “tek kullanımlık” ekipmanlar, savaş kapasitesinin yüzde 40’ını oluşturacak.

“MQ-9 Reaper” gibi tekrar kullanılabilen, genellikle daha maliyetli ancak daha dayanıklı olan keşif ve saldırı İHA’ları ise geri kalan yüzde 40’ı oluşturacak.

İngiltere, Ukrayna'dan ilham aldı! Yeni '20-40-40' stratejisini geliştirdi

UKRAYNA'NIN İHA KABİLİYETİ İLHAM OLDU

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat birimine göre, Rusya savaş alanında ağır zırhlılar yerine motosikletleri kullanmaya başladı çünkü Ukraynalılar İHA’lar ile birlikte “çok etkili” bir hale geldi.

Ukrayna’nın eski savunma bakanlarından Andriy Zagorodnyuk da The Times’a yaptığı açıklamada, Rusya ile olan ilk 10-30 kilometrelik cephe hattının “tamamen şeffaf olduğunu ve her iki tarafta da İHA’lar tarafından kontrol edildiğini” ifadelerine yer verdi.

Gazetenin değerlendirmesine göre, İngiltere’nin yeni stratejik planı, Ukrayna’daki savaşa ve oradan çıkarılan derslere dayanılarak şekillendirilmişti.

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ETİKETLER
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#20-40-40 Stratejisi
#Tanklar
#Zırhlı Araçlar
#Saldırı Helikopterleri
#Elektronik Savaş
#Dünya
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