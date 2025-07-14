ABD lideri Trump 'kazıklanıyoruz' dedi diğer ülkelere mesajı şimdiden verdi

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin on yıllardır kazıklandığını öne sürdü. Trump, bu açıklamasıyla NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmeden mesajını vermiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelmeden önce kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, ABD'nin on yıllardır kazıklandığı söyledi.

''BEDAVA YOLCULUK İÇİN TEŞEKKÜRLER''

''Dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir. Ve hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer ülkelerin "Uzun yıllar boyunca bedava yolculuk için teşekkür ederiz ancak artık Amerika için doğru olanı yapmanız gerektiğini biliyoruz." demesi gerektiğini belirtti.

''ÇOK MİNNETTARIZ''

ABD Başkanı Trump, ABD'nin de buna karşılık olarak "İçinde bulunduğumuz durumu anladığınız için teşekkür ederiz. Çok minnettarız!" karşılığını vermesi gerektiğini vurguladı.

AB MİSİLLEMEYİ ERTELEMİŞTİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap vermişti.

AB’nin yarın uygulamaya girmesi beklenen misilleme tedbirlerine ilişkin bir soru alan von der Leyen, "ABD, tarafımıza müzakereler yoluyla çözüm bulunmaması halinde yürürlüğe girecek tedbirlerin yer aldığı bir mektup gönderdi. Bu nedenle, biz de misilleme tedbirlerinin askıda kalma süresini ağustos ayı başına kadar uzatacağız. Aynı zamanda, yeni misilleme tedbirleri hazırlamaya da devam edeceğiz ve bu şekilde tam anlamıyla hazırlıklı olacağız. Bu süreçte ikinci ve üçüncü unsurlar çok önemli. Bunların biri ticaret ilişkilerini çeşitlendirmek ve diğeri ise tek pazara odaklanmaktır. Tek Pazar programını derinleştirmek önemli çünkü bu bizim güvenli limanımız" demişti.