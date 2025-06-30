ABD lideri Trump tüm iddiaları yalanladı: İran ile konuşmuyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a herhangi bir teklif sunulmadığını, 30 milyar dolarlık fonun yalan olduğunu söyledi. Hatta ABD lideri, ''İran'la konuşmuyorum'' açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran'ı müzakere masasına çekmek için 30 milyar dolarlık fon vereceği iddiasına ABD Başkanı Donald Trump'tan bir kez daha yalanlama geldi. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklamalarda bulunan Trump, İran ile görüşme olmadığını ifade etti ve şu sözleri yazdı:

"Sahtekar Demokrat Senatör Chris Coons'a söyleyin, aptalca Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) kapsamında (süresi de doldu!) İran milyarlarca dolar ödeyen Obama'nın aksine, İran'a HİÇBİR ŞEY teklif etmiyorum ve Nükleer Tesislerini tamamen YOK ETTİĞİMİZ için ettiğimiz için onlarla konuşmuyorum bile."

''ABD, İRAN'A PARA VERECEK'' İDDİASI

NBC News'in konuya aşina 3 kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Trump yönetiminin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında İran'a bazı ekonomik teşvikleri gündeme getirdiği yazılmıştı.

Konuşulan teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtilen haberde, İran'ın 30 milyar dolara kadar ekonomik kaynağa erişim sağlayabileceği ileri sürülmüştü.