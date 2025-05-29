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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'a mektupla suikast tehdidi: Düzensiz göçmen artık cezaevinde

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik suikast tehdidinde bulunan bir düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu. Tehdidin mektupla yapıldığı belirtildi.

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ABD lideri Trump'a mektupla suikast tehdidi: Düzensiz göçmen artık cezaevinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:56

ABD Başkanı Donald Trump'a mektupla suikast tehdidinde bulunan bir düzensiz göçmen yakayı ele verdi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ı tehdit eden kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi (ICE) tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Trump'ı "bir mitingde başından vuracağını" belirttiği mektubuyla tehdit eden düzensiz göçmene karşı Noem, "ICE görevlilerimiz sayesinde, Başkan Trump'ı öldürmekle tehdit eden bu düzensiz göçmen artık cezaevinde." ifadesini kullandı.

Noem, tehdidin 2024 Temmuz'unda Pensilvanya'da Trump'a yönelik suikast girişiminin üzerinden henüz bir yıl geçmeden meydana geldiğini vurguladı.

ABD lideri Trump'a mektupla suikast tehdidi: Düzensiz göçmen artık cezaevinde

ESKİ FBI DİREKTÖRÜ HATIRLATILDI

Öte yandan Eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump'a yönelik "suikast çağrısı" yaptığı iddiasından yalnızca iki hafta sonra böyle bir tehdidin gelmesine dikkati çeken Noem, tüm siyasetçilere ve medya mensuplarına söylemlerinde daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ABD lideri Trump'a mektupla suikast tehdidi: Düzensiz göçmen artık cezaevinde

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

'86 47' SAYILARIYLA SUİKAST TEHDİDİ İDDİASI

Eski FBI Direktörü Comey ise mayıs ortalarında, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

ABD lideri Trump'a mektupla suikast tehdidi: Düzensiz göçmen artık cezaevinde

Trump da, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

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