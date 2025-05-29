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 | Berrak Arıcan

Trump yasal yetkiyi aştı! Mahkemeden tarifelere engel

ABD Başkanı Donald Trump, yasal yetkiyi aştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, diğer ülkelere getirilen tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

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Trump yasal yetkiyi aştı! Mahkemeden tarifelere engel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtildi.

Trump yasal yetkiyi aştı! Mahkemeden tarifelere engel

İPTAL EDİLECEK, UYGULAMA ENGELLENECEK

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde Trump yönetiminin mahkemenin kararına itiraz ettiği aktarıldı.

Trump yasal yetkiyi aştı! Mahkemeden tarifelere engel

KARARNAMEYİ TRUMP İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeleri ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı nasıl başladı?
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti. Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak. Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.
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