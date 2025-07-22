ABD lideri Trump'ın ardından İsrail'den de İran'a saldırı: Hala hedefimizde

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze Şeridi ve İran’a yönelik açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının devam ettiğini belirterek, ''İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), her cephede ve sınırlarımız boyunca hayati savunmayı sürdürürken, aynı zamanda birden fazla arenada taarruz gücüyle hareket etmelidir. Hava üstünlüğümüzü korumaya ve istihbarat çabalarımızı ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

''İRAN VE EKSENİ HALA HEDEFİMİZDE''

Gazze savaşını, IDF'nin şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık savaşlardan biri olarak tanımlayan Zamir, Batı Şeria’daki operasyonların, Lübnan’da Hizbullah’a ve "Suriye’deki İran hedeflerine" yönelik faaliyetlerin sürdürülmesinin gerekliliğini savundu.

Eyal Zamir, "İran ve ekseni hala hedefimizde. İran’a karşı yürütülen kampanya sona ermedi" ifadelerini kullanarak, 2026 yılının hazırlık yılı olacağını, askeri kapasitelerin yeniden inşa edileceğini ve operasyonel fırsatların değerlendirileceğini bildirdi.

TRUMP'IN İRAN'A TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, ülkesinin bir ay önce İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine düzenledikleri saldırının gerekli olması halinde tekrarlanacağı mesajını verdi. Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Tahran'ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirtti ve "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.