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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'ın ardından İsrail'den de İran'a saldırı: Hala hedefimizde

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından İsrail de İran'a tehditler savurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "İran ve ekseni hala hedefimizde. İran’a karşı yürütülen kampanya sona ermedi" ifadelerini kullandı.

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ABD lideri Trump'ın ardından İsrail'den de İran'a saldırı: Hala hedefimizde
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:31

Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Şeridi ve ’a yönelik açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının devam ettiğini belirterek, ''İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), her cephede ve sınırlarımız boyunca hayati savunmayı sürdürürken, aynı zamanda birden fazla arenada taarruz gücüyle hareket etmelidir. Hava üstünlüğümüzü korumaya ve istihbarat çabalarımızı ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD lideri Trump'ın ardından İsrail'den de İran'a saldırı: Hala hedefimizde

''İRAN VE EKSENİ HALA HEDEFİMİZDE''

Gazze savaşını, IDF'nin şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık savaşlardan biri olarak tanımlayan Zamir, Batı Şeria’daki operasyonların, Lübnan’da ’a ve "Suriye’deki İran hedeflerine" yönelik faaliyetlerin sürdürülmesinin gerekliliğini savundu.

Eyal Zamir, "İran ve ekseni hala hedefimizde. İran’a karşı yürütülen kampanya sona ermedi" ifadelerini kullanarak, 2026 yılının hazırlık yılı olacağını, askeri kapasitelerin yeniden inşa edileceğini ve operasyonel fırsatların değerlendirileceğini bildirdi.

ABD lideri Trump'ın ardından İsrail'den de İran'a saldırı: Hala hedefimizde

TRUMP'IN İRAN'A TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, ülkesinin bir ay önce İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 tesisine düzenledikleri saldırının gerekli olması halinde tekrarlanacağı mesajını verdi. Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Tahran'ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirtti ve "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.

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#gazze
#İsrail
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#Abd
#Hizbullah
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