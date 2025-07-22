Trump, WSJ'yi basın havuzundan çıkardı: 'Jeffrey Epstein'e mektup' haberi çıldırttı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmesi nedeniyle Wall Street Journal'i (WSJ) basın havuzundan çıkardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "WSJ'nin sahte ve karalayıcı davranışları nedeniyle" Trump'ın İskoçya ziyaretini takip edecek basın havuzundan çıkarıldığını açıkladı. Trump'ın İskoçya gezisini haberleştirmek üzere oluşturulacak basın havuzuna 13 farklı yayın organının katılacağını belirten Leavitt, "WSJ sahte ve iftira niteliğindeki davranışları nedeniyle, bu 13 kuruluştan biri olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Leavitt, "Temyiz mahkemesinin de teyit ettiği üzere, WSJ ya da başka bir haber kuruluşuna Başkan Trump'ı Oval Ofis'te, Air Force One uçağında ve özel çalışma alanlarında haber yapmak için özel erişim garantisi verilmemiştir." dedi.

TRUMP'I KIZDIRAN WSJ HABERİ NE?

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

"Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberinde WSJ, kalemle çizilmiş "çıplak bir kadın figürünün içerisinde" Trump ile Epstein arasında "hayali" olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürmüştü.

Trump ise sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanlamış, haberin "sahte olduğunu" savunarak, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini öne sürmüştü.

Başkan Trump, 18 Temmuz'da Truth Social medya hesabından yaptığı paylaşımda Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ gazetesinin sahibi Rupert Murdoch’un, davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini belirtmişti.

AP'NİN DE BEYAZ SARAY GİRİŞİ ENGELLENMİŞTİ

AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı. Buna karşılık da Beyaz Saray, AP muhabirlerinin basın toplantısına girişini engellemişti.

Ajans, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesi kaynaklı olarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetiminin 3 yetkilisine dava açmıştı.

AP'nin başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimine ilişkin 9 Nisan'daki mahkeme kararına rağmen ajansın Beyaz Saray etkinliklerine girişine yine izin verilmemişti.