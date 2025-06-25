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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'ın Gazze sözlerini İsrailli kaynak yalanladı: Müzakerelerde ilerleme yok!

İsrail basınından Haaretz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı. Trump'ın Gazze konusunda ilerleme olduğuna dair açıklamalarını reddeden gazete, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde henüz bir ilerleme olmadığını belirtti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 13:09

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki açıklamaları sırasında "Gazze konusunda büyük ilerleme kaydediliyor. Yaptığımız bu saldırı sayesinde çok iyi haberler alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump'ın Gazze sözlerini İsrailli kaynak yalanladı: Müzakerelerde ilerleme yok!

İSRAİLLİ KAYNAK, TRUMP'I YALANLADI

Trump'ın açıklamalarını İsrailli bir kaynak yalanladı. Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde henüz bir ilerleme olmadığını belirtti.

ABD lideri Trump'ın Gazze sözlerini İsrailli kaynak yalanladı: Müzakerelerde ilerleme yok!

''TARAFLAR ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR''

Söz konusu kaynak, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için yürütülen dolayı müzakerelerde herhangi bir ilerleme olmadığını, taraflar arasında olası anlaşmanın şartları hakkındaki görüş ayrılığının sürdüğünü ifade etti.

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#esir takası
#nato zirvesi
#donald-trump
#Dünya
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