ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun Lahey Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Gazze, İran-İsrail Savaşı ve NATO'nun savunma harcamaları hakkında açıklamalarda bulunan Trump, şunları söyledi:

"Savunmaya çok fazla para harcanıyor. Şu an çok iyi bir ilişkimiz var (Rutte ile). Her yanımda çok saygıdeğer insanlar var. Adımlarınızı takdir ediyoruz. Şu an savunma harcamasını artırma konusunda kararlıyız. Oylama yapılmadan ne oalcağını söyleyemeyiz ama olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum."

İran ve İsrail arasındaki ateşkese de değinen Trump, "Bir ödeşme yaşandı ve şu anda iyiler. İran şu an hiçbir şeyi zenginleştiremez. 4 gün içinde yeni gelişmeler olabilir. Yapmak istedikleri son şey uranyum zenginleştirme. Belki bizim yerimize başkası gelince yeniden yapabilirler ama şu an bu maceraya atılacaklarını sanmıyorum. Bence sonuç herkes için başarıydı. İran için de başarıydı. Balistik füzeleri bir sürü binayı yıktı. Netanyahu da başarılıydı." dedi.