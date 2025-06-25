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25.06.2025

NATO Zirvesi'nde gündem Rus tehdidine karşı savunma harcamaları

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde ikinci gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Bugün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere zirve alanına geldi. 

Gündemde Rusya tehdidine karşı NATO savunma harcamalarının artırılması var. ABD Başkanı Donald Trump, harcamaların yüzde 5 seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise müttefiklerin savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'i oranındaki yeni hedefin kabul edilmesi konusunda iyimser olduğunu söyledi.

İşte NATO Zirvesi'nde yaşanan son gelişmeler...
 

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Tarih 12:03

ABD'Lİ BAKAN: RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAMAYACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde Politico'ya yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusuna değindi. ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayacağını söyleyen Rubio, "Eğer herkesin bizden yapmamızı istediği şeyi yaparsak yani gelip onları daha fazla yaptırımla ezersek, muhtemelen onlarla ateşkes hakkında konuşma kabiliyetimizi kaybederiz ve o zaman onlarla kim konuşur?" dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar için "doğru yer ve zamanı" bildiğini aktaran ABD'li Bakan, Trump yönetimin Trump'a uygun esnekliği sağladıklarından emin olmak için Kongre ile birlikte çalıştığını sözlerine ekledi. Rubio, "Eğer bir fark oluşturarak Rusya'yı masaya oturtma fırsatımız olursa, bunu değerlendireceğiz" dedi.

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Tarih 11:40

TRUMP: SALDIRIMIZ SAYESİNDE SAVAŞ BİTTİ!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun Lahey Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Gazze, İran-İsrail Savaşı ve NATO'nun savunma harcamaları hakkında açıklamalarda bulunan Trump, şunları söyledi: 

"Savunmaya çok fazla para harcanıyor. Şu an çok iyi bir ilişkimiz var (Rutte ile). Her yanımda çok saygıdeğer insanlar var. Adımlarınızı takdir ediyoruz. Şu an savunma harcamasını artırma konusunda kararlıyız. Oylama yapılmadan ne oalcağını söyleyemeyiz ama olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum."

İran ve İsrail arasındaki ateşkese de değinen Trump, "Bir ödeşme yaşandı ve şu anda iyiler. İran şu an hiçbir şeyi zenginleştiremez. 4 gün içinde yeni gelişmeler olabilir. Yapmak istedikleri son şey uranyum zenginleştirme. Belki bizim yerimize başkası gelince yeniden yapabilirler ama şu an bu maceraya atılacaklarını sanmıyorum. Bence sonuç herkes için başarıydı. İran için de başarıydı. Balistik füzeleri bir sürü binayı yıktı. Netanyahu da başarılıydı." dedi.

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Tarih 11:28

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVE ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere zirve alanına geldi. 

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/6/25/cumhurbaskani-erdogan-nato-liderler-zirvesinde_202506251211.mp4

Tarih 10:29

NATO GENEL SEKRETERİ: YÜZDE 5'LİK YENİ HEDEFİN KABUL EDİLİLEBİLİR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gün oturumlarının öncesinde, basına açıklamalarda bulundu.

Bugün kabul edilmesi beklenen savunma harcaması hedefine ilişkin Mark Rutte, yeni mali taahhüdün birçok ülke için politik açıdan zorlayıcı olmasına rağmen Rusya'dan gelen tehdit ve mevcut küresel istikrarsızlık nedeniyle tek çare olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, hedefin bugün yapılacak liderler oturumunda kabul edilmesi hususunda iyimser olduğunu vurgulayarak "ABD'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğu, 5. maddeye tamamen bağlı olduğu konusunda kesin bir netlik var. Bugün Kanadalılar ve Avrupalıların harcamalarını hızlandırarak Ruslara ve diğerlerine karşı kendimizi savunabilmemizi sağlayacakları yönünde bir beklenti de var." dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Rutte, İspanya'nın dile getirdiği endişelerin zirvede bu hedef üzerinde anlaşılmasına engel olmayacağı değerlendirmesini yaptı.

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