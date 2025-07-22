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 | Onur Kaya

70 günlük tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın sona ermesiyle tatile girdi. 70 gün sürecek tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tatile rağmen 3 komisyon ise çalışmalarına devam edecek.

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70 günlük tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 04:18
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 04:21

22 Temmuz 2025 tarihli yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin () 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin yürürlüğe girdi.

MECLİS 70 GÜN TATİLDE

Meclis'in, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

70 günlük tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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3 KOMİSYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

70 günlük tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

70 günlük tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

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