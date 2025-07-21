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 | Onur Kaya

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye-Irak arasındaki petrol anlaşması sona eriyor

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana sürdürülen ham petrol boru hattı anlaşması gelecek yıl sona eriyor. Anlaşmanın yürürlükten kaldırılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye-Irak arasındaki petrol anlaşması sona eriyor
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 06:32

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan ve yıllar içinde çeşitli protokol ve eklerle devam ettirilen Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye-Irak arasındaki petrol anlaşması sona eriyor

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yayımlanan 10113 sayılı kararla, ilgili anlaşmalar, protokoller ve eklerinin geçerliliği kaldırıldı. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi uyarınca alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye-Irak arasındaki petrol anlaşması sona eriyor

'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"22/4/1975 tarihli ve 7/9843 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan 27/8/1973 tarihli Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 10/10/1976 tarihli ve 7/12745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Mutabakat Zaptının VI. Kısmı ve eki Mektuplar, 11/4/1986 tarihli ve 86/10556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşma ile 15/4/2011 tarihli ve 2011/1705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27/8/1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının 27/7/2026 tarihinden itibaren sona erdirilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğinde karar verilmiştir."

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye-Irak arasındaki petrol anlaşması sona eriyor
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#enerji
#resmi gazete
#diplomasi
#Türkiye-irak İlişkileri
#Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması
#Gündem
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