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 | Onur Kaya

Meclis tatile girdi! Milletvekillerinden hatıra pozu

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı sona erdi. Meclis'in tatile girmesiyle birlikte bir araya gelen milletvekilleri hatıra pozu verdi.

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Meclis tatile girdi! Milletvekillerinden hatıra pozu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 05:29
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 05:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin () 28. Dönem 3. Yasama Yılı sona erdi.

Meclis tatile girdi! Milletvekillerinden hatıra pozu

SAĞLIK VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLGİLİ KANUNLAR KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık alanında düzenlemeler içeren ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve bazı onaylandı.

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MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİLDE

Söz konusu kanun tekliflerinin onaylanmasının ardından Meclis tatile girdi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis tatile girdi! Milletvekillerinden hatıra pozu

VEKİLLERDEN HATIRA POZU

Milletvekilleri Genel Kurulu’nun kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meclis tatile girdi! Milletvekillerinden hatıra pozu
ETİKETLER
#tbmm
#Uluslararası Anlaşmalar
#Yasama Yılı
#Sağlık Kanunu
#Tatile Giriş
#Meclis Kapanışı
#Gündem
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