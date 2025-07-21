Meclis tatile girdi! Milletvekillerinden hatıra pozu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı sona erdi.

SAĞLIK VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLGİLİ KANUNLAR KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık alanında düzenlemeler içeren ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve bazı uluslararası anlaşmalar onaylandı.

MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİLDE

Söz konusu kanun tekliflerinin onaylanmasının ardından Meclis tatile girdi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

VEKİLLERDEN HATIRA POZU

Milletvekilleri Genel Kurulu’nun kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.