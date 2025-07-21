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 | Onur Kaya

Sağlıkla ilgili 29 maddelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! Kenevir maddesi dikkat çekti

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 29 maddeden oluşan kanun teklifi Meclis'ten geçti. Kabul edilen teklife göre aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor. Ayrıca kenevirden elde edilen tıbbi ürünler yalnızca eczanelerden satılabilecek. Organ bağışlayan kişinin ailesine ise nakil gerekmesi durumunda öncelik tanınacak.

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Sağlıkla ilgili 29 maddelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! Kenevir maddesi dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 02:19
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 02:51

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 29 maddeden oluşan sağlık alanında düzenlemeleri içeren "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Sağlıkla ilgili 29 maddelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! Kenevir maddesi dikkat çekti

AİLE HEKİMLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Kabul edilen kanuna göre; sahada görev yapan aile hekimlerinin sayısı, saha uzmanlığı aracılığıyla artırılacak. 1 Ocak 2025 yılına kadar ilgili kanuna göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar; tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenecek çerçeve esasına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Eğitimin usulleri uzaktan veya yarı zamanlı olarak en az 6 yıl olacak. Eğitime başlamadan önce en az 5 yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için ise en az 4 yıl içerisinde tamamlanacak. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar eğitim kurumlarında geçirdikleri sürelerde, döner sermaye ek ödemelerinden motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödeme hariç olmak üzere yararlandırılacak.

Hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı unvanlarının kaldırılması ve diş protez teknisyeni unvanı doğrultusunda sağlık meslek liselerinde öğrenci kaydedilebilecek programlar yeniden belirlenecek. Hemşire yardımcıları ve ebe yardımcıları ile bu programların öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasındaki statüleri, sağlık bakım teknisyeni statüsü altında birleştirilecek.

Sağlıkla ilgili 29 maddelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! Kenevir maddesi dikkat çekti

USÜLE AYKIRI SATIŞLARA PARA CEZASI

Kanuna göre; ruhsat veya izin sahipleri için beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemine bildirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi amacıyla İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na hüküm ekleniyor. Buna göre, ruhsat veya izin sahipleri, beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirecek. Bu hükme aykırı hareket edenlere, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki depoya satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilecek, aynı fiilin bir yıl içinde tekrar etmesi halinde idari para cezası bir kat artırılarak uygulanacak.

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KENEVİR ÖZLÜ TIBBİ ÜRÜNLER ECZANEDE SATILACAK

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sağlıkla ilgili 29 maddelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! Kenevir maddesi dikkat çekti

ORGAN BAĞIŞINA TEŞVİK

Öte yandan kanunla, organ bağışçı sayısının artırılması ve bağışların kolay ve güvenli yapılabilmesi için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılıyor. Bir vatandaş sağlıklı olduğunda vücudunun tamamı, organ ya da dokularını, tedavi ve bilimsel amaçlar için bıraktığını güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden beyan edecek. Kişi ayrıca resmi veya yazılı bir vasiyetini 2 tanık huzurunda açıklaması halinde ölüden organ veya doku alınacak. Bağışçıdan organ alınırken yakınlarının izin vermemesi halinde kişinin sağlıklı haldeki iradesi göz önünde bulundurulacak. Söz konusu hallerin bulunmaması durumunda, sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınacak.

Sağlıkla ilgili 29 maddelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! Kenevir maddesi dikkat çekti

ORGAN BAĞIŞLAYANIN AİLESİNE NAKİLDE ÖNCELİK

Organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek. beyanları, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Sağlık Bakanlığı merkezi kayıt sistemine kaydedilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere bildirecek ve bu kişiler haricindekilere beyin ölümü tespitinden önce açıklanamayacak.

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ETİKETLER
#aile hekimliği
#organ bağışı
#Sağlık Politikaları
#Sağlık Reformu
#Hemşirelik
#Uygurulan Süreç
#Sağlık Kanunları
#Gündem
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