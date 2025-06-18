Ücretli sağlık raporlarında yeni dönem: Ödeme ve başvuru şartları belli oldu

Özel amaçlı sağlık raporlarıyla ilgili yeni dönem başladı. Sağlık raporu alırken ödeme ve başvuru süreci ile ilgili detaylar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sisteme göre, vatandaşlar artık işlem kodu alarak Aile Sağlığı Merkezleri’nden özel rapor başvurusu yapabilecek. Sağlık raporu alırken ücretin nereye yatırılacağı da açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle özel amaçlı sağlık raporlarının alınma sürecinde önemli bir düzenlemeye gitti. Yeni uygulama ile ücretli olan özel raporlar, Aile Sağlığı Merkezleri’nden (ASM) daha düşük bedelle temin edilebilecek.

SAĞLIK RAPORU ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların isteğe bağlı rapor alımını kolaylaştıracak bir sistem devreye sokuldu. Rapor talebi için ilk adım, “işlem kodu” oluşturmak olacak. Bu kod, üç farklı yolla alınabilecek: e-Devlet bilgileriyle “https://sbos.saglik.gov.tr” adresinden çevrim içi başvuru, cep telefonundan 2023'e T.C. kimlik numarası ve rapor türü yazarak kısa mesaj gönderme (örnek: 12345678901 sürücü), ya da doğrudan aile hekimine başvurarak fiziki işlem kodu edinme.

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

İşlem kodu alındıktan sonra ödeme işlemi aynı site üzerinden kredi kartı ile veya Bakanlık hesaplarına havale/EFT yöntemiyle yapılabilecek. Muayenenin ardından oluşturulan e-Raporlar, ödeme tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenip ilgili kurumlarla paylaşılabilecek.

Ayrıca, kişi aile hekimi tarafından daha üst basamak bir sağlık kuruluşuna yönlendirilirse veya işlem kodu alındıktan sonra 5 iş günü içinde rapor düzenlenmezse, yapılan ödeme sistem tarafından otomatik olarak iade edilecek.