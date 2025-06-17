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Sağlık
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 | Banu İriç

Sağlıkta 'REDES' dönemi: Sorunlar erken tespit edilecek

Sağlık Bakanlığı, diplomasız estetik müdahalelerden kayıtdışı işlemlere kadar uzanan yasa dışı sağlık uygulamalarına karşı dijital denetim atağı başlattı. Bakan Kemal Memişoğlu, yeni uygulama “REDES” sistemiyle riskli uygulamaların tespit edileceğini duyurdu.

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Sağlıkta 'REDES' dönemi: Sorunlar erken tespit edilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 21:48

Sağlık Bakanlığı, diplomasız estetik uygulamalardan kayıt dışı işlemlere, sahte doktorluk vakalarından yasa dışı kliniklere kadar uzanan birçok tehlikeli ve yetkisiz sağlık uygulamasına karşı harekete geçti.

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU: REDES SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında yasa dışı uygulamalara karşı dijital sistemlerle yürütülen mücadelenin güçlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memişoğlu, “Sağlıkta illegaliteyle mücadele için dijital teftiş sistemlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak rutin denetimlerin ötesine geçtiklerini belirten Memişoğlu, yeni dönemde dijital teknolojilerle desteklenen kapsamlı bir denetim seferberliğine başladıklarını duyurdu. Bu kapsamda yüzde 90’ın üzerinde başarı oranına sahip “Risk Esaslı Denetim Sistemi” (REDES) hayata geçirildi.

Sağlıkta 'REDES' dönemi: Sorunlar erken tespit edilecek

İNSAN SAĞLIĞINI VE KAMU KAYNAKLARINI TEHDİT EDENLER TESPİT EDİLECEK

REDES’in, sağlık hizmetlerinde insan sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit edebilecek olası riskleri veri analiziyle tespit ettiğini aktaran Memişoğlu, sistemin 81 ilde görev yapan 210 temsilcisi bulunduğunu kaydetti. Riskli bölgeler, merkez ve sahadaki yöneticiler tarafından tanımlanan dijital ekranlar aracılığıyla belirleniyor.

Yeni nesil denetim yaklaşımıyla birlikte dijital araçların denetim süreçlerinde daha etkin kullanılmaya başlandığını vurgulayan Memişoğlu, 5 Aralık 2024’te yayımlanan yönerge doğrultusunda 81 ilde REDES eğitimlerinin sürdüğünü, şu ana dek 39 ilde 440 sağlık yöneticisinin bu alanda eğitildiğini belirtti. Sistemin tanıtımıyla birlikte sadece farkındalık değil, aynı zamanda caydırıcılığın da artırıldığını sözlerine ekledi.

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