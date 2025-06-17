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Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık raporları ücretleri açıklandı

2025 yılı itibarıyla sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Bakanlık, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesini yayımladı. Özellikle aile hekimlikleri üzerinden alınan özel amaçlı raporlar için vatandaşların artık belirli bir ücret ödemesi gerekecek. Ayrıca son düzenlemelerle aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek, her basamakta ücretli olan "özel amaçlı raporlar" aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek.

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Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık raporları ücretleri açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 14:24

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son değişiklikle 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamaya göre aile hekimleri, düzenlemelerin ardından hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan "özel amaçlı raporlar" aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılar ise aile hekimlerine ücretli olarak başvurabilecek.

Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık raporları ücretleri açıklandı

ÜCRETLER DAHA AZ OLACAK

Önceden, akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyorken, yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkan tanındı.

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak.

Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık raporları ücretleri açıklandı

ÖZEL AMAÇLI RAPORLARDA YENİ DÖNEM

Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da ASM'lerden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek.

Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, "hizmet ücretlendirme listesi" üzerinden ücretli olarak sunulacak.

İstirahat raporları, askerlik ile ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık raporları ücretleri açıklandı

ÜCRETLİ HİZMET ALABİLECEK

Türkiye'de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan, "ikamet izni olmayan yabancılar", hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecek.

Sağlık hizmet sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler gibi), yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecek.

Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi", 15 Haziran 2025'te Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı "https://sbos.saglik.gov.tr web" sitesinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezi'nden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca web sitesinde yer alan "Dokümanlar" bölümünden, Vatandaşlar için Kullanıcı Kılavuzu, Turistler için Kullanıcı Kılavuzu, Aile Hekimliğinde Ücret Karşılığı Sunulacak Hizmetlere İlişkin Usul ve Esaslar belgelerine erişilebiliyor.

Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık raporları ücretleri açıklandı

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı’nın “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”ne göre bazı güncel rapor ücretleri şu şekilde açıklandı:

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL

Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık raporları ücretleri açıklandı

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

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Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru

İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.

Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.

İSTEĞE BAĞLI RAPOR TÜRLERİ

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1. Sporcu
2. Sürücü
3. Genel Tıbbi Değerlendirme
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Hac/Umre İçin Parmak İzi
6. Yivsiz Av Tüfeği
7. Akli Meleke

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