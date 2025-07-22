YRP'li başkan trafik kazası geçirdi

İstanbul
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yeniden Refah Parti'li Üzeyir Kasap, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hafif yaralanan Kasap'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.