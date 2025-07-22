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 | Onur Kaya

Sultangazi'de bıçaklı saldırı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 04:41
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 04:44

'un ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde yolda yürüyen bir genç, kendisini kovalayan şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sultangazi'de bıçaklı saldırı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KOVALADIĞI GENCİ BIÇAKLADI

Acı olay saat 23.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki V.K., kimliği belirlemeyen bir saldırgan tarafından önce kovalandı ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de bıçaklı saldırı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan V.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 21 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sultangazi'de bıçaklı saldırı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

V.K.’yı bıçaklayarak ölümüne neden olan saldırgan saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kimliği henüz bilinmeyen şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

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#saldırı
#cinayet
#sultangazi
#bıçaklanma
#İstanbul
#Yaşam
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