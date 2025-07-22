Sultangazi'de bıçaklı saldırı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde yolda yürüyen bir genç, kendisini kovalayan şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOVALADIĞI GENCİ BIÇAKLADI

Acı olay saat 23.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki V.K., kimliği belirlemeyen bir saldırgan tarafından önce kovalandı ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan V.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 21 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

V.K.’yı bıçaklayarak ölümüne neden olan saldırgan saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kimliği henüz bilinmeyen şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.