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 | Onur Kaya

Asgari ücrete ara zam! KKTC'de en düşük işçi maaşı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücrete ara zam yapıldı. Çalışanların maaşlarına yüzde 17,79 zam geldi. Böylece KKTC'de en düşük işçi maaşı 40 bin TL'yi aştı. İşte yeni maaş tablosu...

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KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 03:48
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 03:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () çalışanların merakla beklediği asgari ücret ara zammı netleşti. Asgari Ücret Saptama Komisyonu üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü toplantıda işveren temsilcisi ret oyu verse de oy çokluğuyla asgari ücrete yüzde 17,79 ara yapıldı.

Asgari ücrete ara zam! KKTC'de en düşük işçi maaşı belli oldu

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC'de brüt asgari ücretin 51 bin 202 TL, net asgari ücretin ise 44 bin 546 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücrete ara zam! KKTC'de en düşük işçi maaşı belli oldu

Zamla birlikte çalışanların mesai ücreti şöyle oluştu:

  • Brüt Asgari Ücret: 51.202 TL
  • Net Asgari Ücret: 44.546 TL
  • Haftalık Ücret: 11.815,84 TL
  • Günlük Ücret: 2.363,16 TL
  • Saatlik Ücret: 295,39 TL
Asgari ücrete ara zam! KKTC'de en düşük işçi maaşı belli oldu

HÜKÜMETTEN AĞUSTOS AYINDA YENİ DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafı temsilcisi Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafı temsilcisi Cengiz Alp, komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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İş dünyasını rahatlatacak yasal adımların ağustos ayında atılacağını söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel'in süreci bizzat takip ettiğini belirtti.

Asgari ücrete ara zam! KKTC'de en düşük işçi maaşı belli oldu

2026 ZAMMI İÇİN İLK SİNYAL

Yıllardır konuşulan ama hep havada asılı kalan konuları sonuçlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, "Hedefimiz işçilerimizin daha rahat nefes alabilmesi, işverenlerimizin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve maliyetlerin düşürülmesi” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam! KKTC'de en düşük işçi maaşı belli oldu

Bir sonraki asgari ücret zammının Ocak 2026'da yapılacağını belirten Gardiyanoğlu, yürütecekleri politikalarla zam oranını azaltmaya çalışacaklarını, bakanlık olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle duracaklarını ifade etti.

Asgari ücrete ara zam! KKTC'de en düşük işçi maaşı belli oldu

OCAK AYINDA YÜZDE 7,5 ZAM

KKTC'de 2024 yılında 3 kez zam yapılan asgari ücrete 2025 yılının başında yüzde 7,5 oranında zam yapılmış ve asgari ücret net 37, 818 TL'ye yükselmişti.

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#zam
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