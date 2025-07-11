Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verip Meclis'e çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarına zam çağrısı yaptı. Asgari ücret için rakam veren Özgür Özel, Meclis tatile girmeden adım atılması gerektiğini söyledi. CHP lideri, erken seçim talebini de tarih belirterek yineledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda, haksızlığın karşısında olduklarını ifade ederek, mitinge katılanların Adana'nın iradesine sahip çıkmak için bir araya geldiğini söyledi.

ZEYDAN KARALAR'A DESTEK

Adanalıların, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sahip çıktığını belirten Özgür Özel, kentteki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, dernekler ve vakıfların da mitingi duyup alana geldiklerini aktardı.

Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanmasını eleştirerek, belediye başkanlarının kent için yaptığı çalışmaları anlattı. Özel, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara karşı meydan meydan gezip dertlerini millete anlattıklarını dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Adana'nın emeklisi, emekçisi, asgari ücretlisi, memuru ve tarlada çalışanının çok olduğuna işaret eden Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmeden emekliye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Özel, diğer partilere oy veren seçmenin de desteğini isteyerek, "Asgari ücret 30 bin lira olsa CHP'li de MHP'li de doyacak. O yüzden yarınlara hep beraber gideceğiz. Zira hepinizin, Adanalı MHP'lilerin de AK Parti'lilerin de Atatürk'ü sevdiğini biliyorum." diye konuştu.

CHP için "babaevi" benzetmesi yapan Özel, şunları kaydetti:

"CHP babaevi gibidir. Kimi büyüğüne gider kimi küçüğünde kalır. Kimi ırakta kimi yakında oturur ama kimin huzuru kaçar, işi bozulur bilir ki 'babaevinde yerim vardır, çorba kaynamaktadır, çay demlenmektedir, benim o evde bir hissem vardır'. Adana'daki herkesin babaevinde bir hissesi var. O yüzden kapı ardına kadar açık. Niye hisse var çünkü babaevinin tapusu ne il başkanında ne Özgür Özel'de. Ecevit'te de yoktu İsmet İnönü'de de. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hal böyle olunca kimse korkmasın."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, CHP'nin iktidar olma zamanının geldiğini vurgulayarak, 2 Kasım Pazar günü sandığa gitmek istediklerini sözlerine ekledi.