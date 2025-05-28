Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'ın 'Putin sözleri' çıldırttı! Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus lider Vladimir Putin'in 'ateşle oynuyor' açıklamalarının ardından Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump'ı 3. Dünya Savaşı çıkabileceği konusunda uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD lideri Trump'ın 'Putin sözleri' çıldırttı! Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 13:14

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkese imza atmamasına sinirlendi. Trump, Putin'in 'ateşle oynadığını' söyledi. ABD liderinin sözleri üzerine Rusya'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD lideri Trump'ın 'Putin sözleri' çıldırttı! Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Trump'ın, "Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşle oynadığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

ABD lideri Trump'ın 'Putin sözleri' çıldırttı! Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Üçüncü dünya savaşının yaşanabileceğini belirten Medvedev, "Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump'ın bunu anladığını umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump'ın 'Putin sözleri' çıldırttı! Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı

MEDVEDEV'E CEVAP GECİKMEDİ

Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ise bu paylaşımı alıntılayarak yaptığı açıklamada, ''Üçüncü dünya savaşı korkularını körüklemek talihsiz, pervasız bir yorum… ve bir dünya gücüne yakışmıyor'' dedi.

TRUMP: PUTİN ATEŞLE OYNUYOR!

ABD Başkanı Trump, dün, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha önce son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye ön planda! Zelenskiy 'gerçekçi yer' diyerek açıkladı
Trump, Kanada'ya yeni teklifini yaptı: Ya Altın Kubbe ile bedava koruma ya da 61 milyar dolar
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#putin
#Aras
#Kırmızı Ayakkabılar
#Üçüncü Dünya Savaşı
#yol verme
#ateşkes
#diplomasi
#trump
#gerilim
#truth social
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.