ABD lideri Trump'ın Rusya'ya tehdidine karşı cevap gecikmedi: Ültimatomlar kabul edilemez

ABD başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya Ukrayna ile barış için verdiği 50 günlük sürenin ardından Moskova'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ''Ültimatom girişimleri bizim için kabul edilemez'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna ile 50 gün içinde anlaşmaması durumunda gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını söyledi. Trump'ın bu tehdidine Rusya'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı TASS’a değerlendirmelerde bulundu.

''MÜZAKEREYE HAZIRIZ''

Ukrayna konusunda siyasi ve diplomatik çalışmalara odaklanılması gerektiğine işaret eden Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere etmeye hazır olduğumuzu ve bizim diplomatik yolu tercih ettiğimizi defalarca söyledi." ifadesini kullandı.

''ÜLTİMATOM GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ''

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın yaklaşımını daha ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Her şeyden evvel, özellikle ültimatomlar dahil olmak üzere, taleplerde bulunmaya yönelik herhangi bir girişimin bizim için kabul edilemez olduğuna dikkati çekiyoruz." dedi.

Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN RUSYA'YA 50 GÜNLÜK SÜRE

Trump, "Rusya'ya karşı çok mutsuzum, onlardan memnun değilim. Anlaşma olmazsa 50 gün içinde çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız" ifadelerinin kullandı. Trump, "50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." dedi.

Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.