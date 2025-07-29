ABD lideri Trump'ın Rusya'ya verdiği süre tansiyonu yükseltti! Savaş çanları çalıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek, Rusya'ya 10 ya da 12 günlük süre vereceğini, Ukrayna ile anlaşmaya varması gerektiğini söyledi. Trump'ın bu sözlerine Rusya'dan sert tepki geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD liderini 'sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir yazılı açıklama yayımladı.

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullandı.

''JOE'NUN YOLUNDAN GİTMEYİN!''

''İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil.'' diyen Medvedev, ABD'nin eski lideri Joe Biden'a atıfta bulunarak, ''Uykucu Joe'nun yolundan gitmeyin" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN RUSYA'YA 10-12 GÜNLÜK SÜRE

Donald Trump, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, eğer yeniden başkan seçilirse Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için Putin’e tanıdığı 50 günlük süreyi “10 ila 12 güne” indireceğini belirtmişti.

Trump, daha önce de başkanlık koltuğuna oturması halinde krizi kısa sürede çözeceğini savunmuştu.