Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' ile ilgili görüşlerini aktardı. Trump, Şimdiye dek bir ilerleme göremedik. 10-12 gün veriyorum. Artık Putin ile konuşmayacağım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:27

ABD Başkanı , Devlet Başkanı 'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, daha önce 'da ateşkes için verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' ile ilgili görüşlerini aktardı. Trump, Şimdiye dek bir ilerleme göremedik. 10-12 gün veriyorum. Artık Putin ile konuşmayacağım" dedi.

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'da yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, "'Putin, İran konusunda yardım edebilirim' dedi. 'Rusya- Ukrayna konusunda yardım et' dedim. Putin, anlaşma yapmak zorunda. Çok sayıda insan ölüyor ve gerçekten kanlı bir savaş. Her hafta 7 bin Ukraynalı-Rus asker hayatını kaybediyor. Sağduyulu bir insanın anlaşma yapmasını beklersiniz ama göreceğiz. yeniden söylüyorum 10-12 güm ila süre vereceğim, yarın ya da bir sonraki gün bunu açıklayacağım. Ama beklemenin anlamı yok. Sonucu biliyorsanız neden bekleyesiniz ki. Yaptırımlar olacak. Rus halkına, bu büyük halka bunu yapmak istemiyorum ama 1 milyon Rus kaybettiler" dedi.

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın -Hamas müzakerelerini karıştırdığını söyleyerek, "Neler yaptığımızı gördüler. Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. Yine yaparlarsa seve seve aynı şeyi yaparız. İran kötü sinyaller veriyor. Yenilgiye uğratılmış bir ülke olarak yapmamalılar, böylesine olumsuz sinyaller göndermemeliler" dedi.

Trump, "(Putin'e) Yalan ifadesini kullanmak istemiyoruz. Üç kez görüştük. Ateşkes, barış olabileceğini konuştuk. Bu işi bitirmek için ne yapılacaksa yapacağını konuştuk. Sonra bir yerlere füzeler attı. Barış için konuşurken bunlar oldu. Artık daha konuşmayacağım dedim" dedi ve ateşkes için Rusya'ya 10-12 gün süre verdiğini belirtti.

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

O ÇOCUKLAR ÇOK AÇ GÖRÜNÜYORLAR

ABD Başkanı Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, 'de açlık olmadığını söyledi. Buna katılıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ama biz çok para ve çok yiyecek veriyoruz. Diğer ülkeler de şimdi harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

Gazze'ye yardım konusunda diğer ülkelerin de elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Trump, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Leyen'in kendisine Avrupa ülkelerinin desteklerini "önemli ölçüde" arttıracaklarını söylediğini aktardı.

PUTİN BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Trump, Rusya-Ukrayna konusuna ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta ise Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

"Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum."

Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran resti çekti! Anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor
Akdeniz'de ölümcül yolculuk! 500'den fazla çocuk yüzerek ülke değiştirdi
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#vladimir putin
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.