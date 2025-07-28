Trump'tan Rusya'ya son uyarı: 10 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, daha önce Ukrayna'da ateşkes için verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' ile ilgili görüşlerini aktardı. Trump, Şimdiye dek bir ilerleme göremedik. 10-12 gün veriyorum. Artık Putin ile konuşmayacağım" dedi.

Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'da yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "'Putin, İran konusunda yardım edebilirim' dedi. 'Rusya- Ukrayna konusunda yardım et' dedim. Putin, anlaşma yapmak zorunda. Çok sayıda insan ölüyor ve gerçekten kanlı bir savaş. Her hafta 7 bin Ukraynalı-Rus asker hayatını kaybediyor. Sağduyulu bir insanın anlaşma yapmasını beklersiniz ama göreceğiz. yeniden söylüyorum 10-12 güm ila süre vereceğim, yarın ya da bir sonraki gün bunu açıklayacağım. Ama beklemenin anlamı yok. Sonucu biliyorsanız neden bekleyesiniz ki. Yaptırımlar olacak. Rus halkına, bu büyük halka bunu yapmak istemiyorum ama 1 milyon Rus kaybettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail-Hamas müzakerelerini karıştırdığını söyleyerek, "Neler yaptığımızı gördüler. Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. Yine yaparlarsa seve seve aynı şeyi yaparız. İran kötü sinyaller veriyor. Yenilgiye uğratılmış bir ülke olarak yapmamalılar, böylesine olumsuz sinyaller göndermemeliler" dedi.

Trump, "(Putin'e) Yalan ifadesini kullanmak istemiyoruz. Üç kez görüştük. Ateşkes, barış olabileceğini konuştuk. Bu işi bitirmek için ne yapılacaksa yapacağını konuştuk. Sonra bir yerlere füzeler attı. Barış için konuşurken bunlar oldu. Artık daha konuşmayacağım dedim" dedi ve ateşkes için Rusya'ya 10-12 gün süre verdiğini belirtti.

O ÇOCUKLAR ÇOK AÇ GÖRÜNÜYORLAR

ABD Başkanı Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Gazze'de açlık olmadığını söyledi. Buna katılıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ama biz çok para ve çok yiyecek veriyoruz. Diğer ülkeler de şimdi harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardım konusunda diğer ülkelerin de elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Trump, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Leyen'in kendisine Avrupa ülkelerinin desteklerini "önemli ölçüde" arttıracaklarını söylediğini aktardı.

PUTİN BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Trump, Rusya-Ukrayna konusuna ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta ise Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.