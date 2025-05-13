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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'tan Rusya'ya ültimatom: Doğrudan görüşme olmazsa aradan çekiliriz

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da barış masasına oturup oturmayacağına dair net bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise İstanbul'da doğrudan müzakereler için Trump'ın ısrarcı olduğunu, ateşkes olmazsa ABD'nin aradan çekileceğini söyledi.

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ABD lideri Trump'tan Rusya'ya ültimatom: Doğrudan görüşme olmazsa aradan çekiliriz
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 13:27

ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova ve Kiev'in doğrudan müzakereler yapması gerektiğinde ısrar ettiğini belirten Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, aksi takdirde Washington'ın geri adım atacağı uyarısında bulundu.

ABD lideri Trump'tan Rusya'ya ültimatom: Doğrudan görüşme olmazsa aradan çekiliriz

TRUMP'TAN RUSYA'YA ÜLTİMATOM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da bir barış masası kurulmasını kendi teklif etmesine rağmen Türkiye'ye gelmeyeceği iddia edildi. Rus basını, Putin'in yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geleceğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Trump'ın Rusya'ya ültimatom verdiğini belirtti.

ABD lideri Trump'tan Rusya'ya ültimatom: Doğrudan görüşme olmazsa aradan çekiliriz

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Steve Witkoff, ABD lideri Trump'ın ateşkes konusunda ısrarcı olduğunu vurguladığı açıklamalarında, doğrudan görüşmeler olmazsa ABD'nin bu çatışmadan çekileceğini ifade etti. Witkoff, ''ABD Başkanı her iki tarafa da, bu doğrudan görüşmeler olmadan ve bunlar hızlı bir şekilde gerçekleşmezse, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çatışmadan geri çekilmesi gerektiğine ve ne anlama gelirse gelsin müdahil olmaması gerektiğine inandığını belirten bir ültimatom yayınladı'' dedi.

Trump'ın özel temsilcisi, ABD'nin Ukrayna çatışmasından çekilmesi durumunda "bunun hem Avrupalılar hem de Ukraynalılar için kötü olacağını" belirtti ve "Ruslar için iyi olacağını düşünmüyorum." dedi.

ABD lideri Trump'tan Rusya'ya ültimatom: Doğrudan görüşme olmazsa aradan çekiliriz

''BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL''

Witkoff, 8 Mayıs'ta kaydedilen Breitbart News ile yaptığı bir röportajda, "Bu, arabuluculuk yapmak istediğimiz bir şey. Bu bizim savaşımız değil. Savaşı biz başlatmadık, ancak sona erdirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Bunun gerçekleşme şekli ateşkestir - herkes şiddeti durdurur ve burada önemli sorunlarla başa çıkabildiğimizden emin olmak için birlikte biraz zaman geçiririz ve bence başarabiliriz'' demişti. Witkoff, doğrudan görüşmelerin bir sonuç vermesinin, çatışmalara da son verme şansını güçlendireceğini belirtmişti.

ABD lideri Trump'tan Rusya'ya ültimatom: Doğrudan görüşme olmazsa aradan çekiliriz

TRUMP DA 'ÇEKİLME' SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Trump daha önce, iki taraftan birinin "bunu çok zorlaştırması" halinde yönetiminin Ukrayna'da bir barış çözümü için çabalarını bırakacağını belirtmişti. Ayrıca, Washington'un bunu yapmanın mümkün olmadığını görmesi halinde çatışmayı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerden çekileceğini söylemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da barış masası Putin'in teklifi mi?
Rusya'nın başkenti Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etti.
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