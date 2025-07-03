ABD Meclisi'nde kritik tasarı: İsrail'e B-2 bombardıman uçakları verilebilir, bu tarihte ilk olacak

ABD Başkanı Donald Trump'a kritik yetkiler verecek olan tasarı, İsrail'e ABD'nin sahip olduğu, İran'ın nükleer tesislerini bombalamada kullandığı B-2 bombardıman uçaklarının verilmesini de kapsıyor.

ABD'de kritik bir tasarı meclise sunuldu. Milletvekilleri, İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasında başrol oynayan B-2 bombardıman uçaklarının İsrail'e verilmesini öneren yasa tasarısı önerdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Josh Gottheimer, Fox News'e şunları söyledi:

"İran asla nükleer silaha sahip olamaz. İran, hizmet üyelerimiz de dahil olmak üzere çok sayıda Amerikalıyı öldürdü ve kilit demokratik müttefikimiz İsrail'e defalarca saldırdı. İsrail, İran'a karşı kendini savunabilmeli ve İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa edememesini sağlamalıdır."

İSRAİL BELGE SUNMALI

Bir diğer Temsilciler üyesi Mike Lawler ise "Bu tasarı Başkan'a İsrail'i Tahran'ı caydırmak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için ihtiyaç duyduğu araç ve eğitimle donatma yetkisi veriyor" ifadelerini kullandı.

Tasarıda ayrıca Trump'ın “İsrail'in İran'ın yeraltı nükleer altyapısını yok etmek için başka bir aracı olmadığına dair belge” temin etmesi gerektiği de belirtiliyor.

ABD TARİHİNDE İLK OLACAK!

ABD, bugüne kadar B‑2 bombardıman uçaklarını hiçbir ülkeye transfer etmedi. Fox News, 2024 itibarıyla ABD ordusunun envanterinde 24 aktif B‑2 uçağı bulunduğunu bildirdi.