İsrail, Rusya ile gizli gizli görüşüyor! Gündem: İran ve Suriye

İsrail'in Rusya ile gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi. Tel Aviv'in Tahran'la varılan ateşkes sırasında Moskova yönetimiyle İran ve Suriye konularını gizlice görüştüğü öne sürüldü.

İsrail ve Rusya, İran ve Suriye konularında diplomatik çözüm için üst düzey Rus yetkililerle görüşüyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Rusya'nın İsrail ile İran arasında arabulucu olma teklifinin ardından Tahran ile ateşkese varılmasından yaklaşık 1 hafta sonra görüşmeler başladı.

Haberde, görüşmelerin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

NETANYAHU, TRUMP'A ANLATACAK

Öte yandan İsrail'in, İran konusunda ABD ile bir anlaşma yapmak istediği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta gerçekleştireceği Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bu meseleyi gündeme getireceği de iddia edildi.

LÜBNAN VE İRAN KONULARI MASADA OLACAK

Tel Aviv yönetiminin, Lübnan ile varılan mutabakata benzer şekilde, İran konusunda da temel ilkeleri belirlemek istediği aktarıldı.

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılar, 24 Haziran'da ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu ateşkesle sona ermişti.

İran ile ateşkesin ardından İsrail'de "Normalleşme Anlaşmaları"nın genişletilmesi gündeme gelmiş ve bu kapsamda Suriye ile müzakereler yürütüldüğü öne sürülmüştü.