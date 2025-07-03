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 | Berrak Arıcan

Rusya'dan Azerbaycan'ı kızdıracak uyarı! Vatandaşlarına çağrı yaptı: Temkinli olun!

Rusya ve Azerbaycan arasındaki gerilim giderek artarken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. Bakanlık, Azerbaycan’da bulunan Rus vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.

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Rusya'dan Azerbaycan'ı kızdıracak uyarı! Vatandaşlarına çağrı yaptı: Temkinli olun!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 09:12

Rusya ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz yılın aralık ayında yolcu uçağı kazasıyla beraber başlayan gerilim son günlerde tırmandı. Rusya'dan vatandaşlarına Azerbaycan'ı kızdıracak bir açıklama geldi.

Rusya'dan Azerbaycan'ı kızdıracak uyarı! Vatandaşlarına çağrı yaptı: Temkinli olun!

''DİKKATLİ VE TEMKİNLİ OLUN''

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’da bulunan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Rus vatandaşlarına yönelik uyarılar yer aldı.

Azerbaycan’a seyahat edecek Rus vatandaşlarının “ülkedeki durumu” dikkate almaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Azerbaycan’da bulunan vatandaşlarımızı daha dikkatli ve temkinli davranmaya çağırıyoruz.” denildi.

AZERBAYCAN VE RUSYA ARASINDA YAŞANANLAR

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Rusya'dan Azerbaycan'ı kızdıracak uyarı! Vatandaşlarına çağrı yaptı: Temkinli olun!

'RUS EVİ' FAALİYETİNE SON

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

Rusya'dan Azerbaycan'ı kızdıracak uyarı! Vatandaşlarına çağrı yaptı: Temkinli olun!

RUSYA'DA ÖLDÜRÜLEN AZERBAYCAN VATANDAŞLARI

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'dan Azerbaycan'ı kızdıracak uyarı! Vatandaşlarına çağrı yaptı: Temkinli olun!

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Rusya'dan Azerbaycan'ı kızdıracak uyarı! Vatandaşlarına çağrı yaptı: Temkinli olun!

SPUTNİK OFİSİNE BASKIN

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.

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ETİKETLER
#rusya
#azerbaycan
#terör
#Diplomatik Krizi
#Yolcu Uçak Kazası
#Siyasi Gerilim
#Uluslararası Ilişkiler
#Dünya
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