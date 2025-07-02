Nota geriliminin ardından Azerbaycan basını kanıtları servis etti: Yolcu uçağını Rusya düşürdü

Azerbaycan ve Rusya arasında 2024 yılının son ayında Rus hava sahasındayken düşen yolcu uçağıyla başlayan gerilim son günlerde tırmandı. İki ülke arasında soğuk rüzgarlar eserken Azerbaycan basını dikkat çeken bir ses kaydını servis etti ve düşen yolcu uçağının Rus ordusu tarafından vurulduğuna dair kanıtları paylaştı.

Geçtiğimiz yıl 25 Aralık'ta Rus hava sahasındayken düşen Azerbaycan'a ait yolcu uçağının, Rus füzesiyle zarar görmesi iki ülke arasında gerilime neden oldu. Düşen yolcu uçağıyla başlayan gerilimi birtakım olaylar izledi ve son günlerde gerilim tırmandı. Son olarak, Rusya, Rus haber ajansı Sputnik’in Bakü ofisi çalışanlarının tutuklanması nedeniyle Azerbaycan’a nota verdi. Azerbaycan ise, Rusya’ya güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddet ve yargısız infazları sebebiyle nota gönderdi.

SES KAYDI VE MEKTUP SERVİS EDİLDİ

İki ülke arasında soğuk rüzgarlar eserken Azerbaycan basını eski defterleri açtı ve uçak kazasına dair bir ses kaydı yayımladı. Minval isimli haber sitesinin dün paylaştığı ses kaydında Rus ordusunun düşen yolcu uçağına füze saldırısı emri verildiğini ortaya çıkardı. Ses kaydının yanı sıra bir mektup da servis edildi.

Haberde, ifadelerin, ses kaydının ve teknik ayrıntıların yazılı olduğu bir mektubun kendilerine ulaştığı, Rus hava savunma yetkilisi Dmitry Sergeyevich Paladichuk tarafından imzalandığı ileri sürülen yazılı bir açıklamanın da bulunduğu öne sürüldü.

TEKNİK SIKINTILARA VURGU

Mektuba göre Paladichuk, 24-25 Aralık'ta Grozni yakınlarında görev başındaydı. Uçak kazasının yaşandığı 24 Aralık'ta ise birimine 'tam savaş hazırlığına geçme' emri verildi. Mektupta, “Mobil araçların az çekmesi ve işlevsel kablolu iletişimin eksik olması sebebiyle koordinasyon büyük ölçüde stabil olmayan mobil bağlantılara bağlıydı” ifadelerine yer verildi.

Teknik sıkıntılar nedeniyle yaşanan iletişim kopukluklarına vurgu yapılan mektupta, ''Saat 08.11’de potansiyel bir hedef tespit edildi ve radar kullanılarak takip edildi. Paladichuk’a telefonla bunu imha etmesi emri verildikten sonra nesneye iki füzenin ateşlendiği rapor edildi. Bu, yoğun sisin optik teyiti belirsizleştirmesine rağmen gerçekleştirildi.'' ifadelerine yer verildi.

SES KAYDI MEKTUBU DESTEKLEDİ

Euronews'in haberine göre, mektupta, her 2 füzenin de hedefindeki koordinatlar, hız ve yönleri açık bir şekilde yer alıyordu. İlk füzenin hedefi vuramadığı, ikinci füzenin ise şarapnelin uçağa çarpabileceği kadar yakınlarda infilak ettiği belirtildi.

Habere göre, ses kaydı da mektuptaki iddiaları kanıtlar cinstendi. Haber sitesinin yayınladığı ses kaydında da Rusça bir sesin füze ateşlenmesi emrini verdiği, ardından bir ateşleme sekansının duyulduğu, aynı sesin “Hedef kaçırıldı” diye bağırdığı, ardından bir füze ateşleme emri daha verdiği anlaşılıyordu.

AZERBAYCAN VE RUSYA ARASINDA YAŞANANLAR

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

'RUS EVİ' FAALİYETİNE SON

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

RUSYA'DA ÖLDÜRÜLEN AZERBAYCAN VATANDAŞLARI

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

SPUTNİK OFİSİNE BASKIN

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.