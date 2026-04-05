 | Nalan Güler Güven

ABD medyası dev operasyonu duyurdu: İran’da düşen F-15E pilotları kurtarıldı

ABD medyası, İran’da düşürülen ABD uçağının kayıp pilotu, çok sayıda asker ve istihbarat personelinin katıldığı bir operasyonla kurtarıldığını yazdı. CIA’in "yanıltma" taktiği kullandığı, ABD özel kuvvetlerinin ise dağlık bölgeyi bombalayarak pilotu ateş hattından çıkardığı operasyonun ayrıntıları dünya basınında geniş yankı buldu.

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 18:24

’da düşürülen ’ye ait F-15E savaş uçağının 2 pilotu sağ olarak kurtarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun son birkaç saat içinde ülke tarihindeki en cesur arama-kurtarma operasyonlarından birine imza attığını ifade etti. Pilotların kurtarılmasıyla ABD medyası Amerikan özel kuvvetlerinin İran’da gerçekleştirdiği kurtarma operasyonunun detaylarını paylaştı. İsimleri açıklanmayan üç Amerikalı yetkiliye dayandırılan haberlerde, cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından vurulan uçaktan fırlatıldıktan sonra yaralanan, ancak yürüyebilecek durumda olan personelin, dağlarda bir günden fazla bir süre boyunca İran güçlerine yakalanmamayı başardığı belirtildi. Haberlerde, uçakta pilotun arkasındaki koltukta oturan silah sistemleri subayının bir tabanca, bir iletişim cihazı ve bir takip vericisi ile donatılmış halde, kendisi için yürütülen büyük çaplı sırasında tek başına saklandığı detaylarına yer verildi.

HABERİN ÖZETİ

İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının 2 pilotu, ABD ordusunun yürüttüğü kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonuyla sağ olarak kurtarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, kurtarma operasyonunu ABD tarihindeki en cesur operasyonlardan biri olarak nitelendirdi.
Pilotların, uçak düştükten sonra dağlarda bir günden fazla bir süre boyunca İran güçlerine yakalanmadan saklandığı belirtildi.
Operasyon, ABD Hava Kuvvetleri'nin yoğun hava desteği eşliğinde uzman bir komando birimi tarafından yürütüldü.
CIA, İran içinde ABD güçlerinin bir pilotu kara yoluyla tahliye etmeye çalıştığına dair bir söylenti yayarak aldatma operasyonu başlattı.
Kurtarma operasyonunu engellemek isteyen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı ABD Hava Kuvvetleri hava saldırıları düzenledi.
"OPERASYON, UZMAN BİR KOMANDO BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ"

Kayıp mürettebat üyesinin yerinin tespit edilmesi için ABD ordusu ve yerel halka ABD askerinin bulunmasına yardım edenlere ödül teklif eden İran güçleri arasında adeta zamanla yarış yaşandı. Bir ABD’li yetkili, açıklamasında kurtarma operasyonunun ABD Hava Kuvvetleri’nin yoğun hava desteği eşliğinde uzman bir komando birimi tarafından yürütüldüğünü, ABD güçlerinin yoğun ve ağır ateş açtığını ve artık tüm birliklerin İran’dan çıkmış durumda olduklarını söyledi. Haberlerde, uçakların bölgeyi temizlemek için bombalar bıraktığını, daha sonra ise Amerikan komandolarının kayıp personeli kurtarmak için dağlık bölgeye akın ettiği aktarıldı. Büyük çaplı operasyona yüzlerce asker ve istihbarat personeli katıldı.

CIA, İRAN’DA YANLIŞ BİLGİ YAYDI

ABD basınına konuşan üst düzey yetkililerden biri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (), İran içinde ABD güçlerinin mürettebatın diğer üyesini çoktan bulduğu ve kara yoluyla tahliye etmeye çalıştığı yönünde bir söylenti yayarak aldatma operasyonu başlattığını açıkladı. Bu arada CIA’in kayıp personeli bulmak için "benzersiz kabiliyetler" kullandığını söyleyen ABD’li yetkili, "Bu, samanlıkta iğne aramak gibiydi. Burada söz konusu olan, dağdaki bir yarıkta saklanan ve CIA’in kabiliyetleri haricindekiler için görünmez olan cesur bir Amerikalıydı" ifadelerini kullandı.

TRUMP, OPERASYONU DURUM ODASI’NDA TAKİP ETTİ

Amerikalı yetkili, CIA’in personelin kesin konumunu Pentagon, ABD ordusu ve Beyaz Saray ile paylaştığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın derhal bir kurtarma operasyonu emri verdiğini aktardı. Basına konuşan iki ABD’li yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun kurtarma operasyonunu engellemek için bölgeye güç gönderdiğini, fakat ABD Hava Kuvvetleri’nin bu güçlerin bölgeye ulaşmasını engellemek için hava saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi.
İngiliz basını ise kurtarma operasyonu sırasında ABD ve İran güçleri arasında çatışma yaşandığını yazdı.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Cuma günü F-15E savaş uçağını vurmuş, olayın ardından hem ABD hem de İran, uçağın 2 pilotunu arama çalışmaları başlatmıştı. Pilotlardan biri uçağın vurulmasının ardından Amerikan özel kuvvetlerinin İran içinde gerçekleştirdiği bir operasyonla saatler içerisinde kurtarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının pilotlarının ikisinin de sağ olarak kurtarıldığını duyurmuştu. Trump, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, ‘insan ve ekipman’ açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz" açıklamasını yapmıştı.

