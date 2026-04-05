Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İsrail'in yaydığı Türkiye'ye yönelik yalan haberlere ilişkin işin aslını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran, ABD F-35'ini Türk uçaksavarıyla mı düşürdü? İsrail'in kara propagandasına net cevap Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail kaynaklı bazı hesapların Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği ve Türk yapımı bir sistemle ABD'ye ait F-15 savaş uçağının vurulduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. İsrail istihbarat kaynaklı hesaplar, Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği iddia etti. Aynı hesaplar, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğunu öne sürdü. DMM, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı. DMM, bu tür iddiaların Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki yapıcı rolünü zedelemeye yönelik psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimi olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilediği ifade edildi.

İsrail istihbarat kaynaklı hesapların "Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

"BU HABERLER PSİKOLOJİK HARP VE KARA PROPAGANDA"

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda "Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu" yönündeki paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Söz konusunu paylaşımların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir. Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri hedef almaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir."

