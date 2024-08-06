ABD basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Papa'ya fısıldayan müthiş bir siyasi aktör

06 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:47

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterilerde kullanılan LGBT temaları geniş yankı uyandırmıştı.

Özellikle sanat tarihi açısından eşsiz bir tablo olarak nitelenen Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği eserinin LGBT'liler tarafından canlandırılması, büyük tepki çekmişti.

Tepkiler üzerine Olimpiyat Komitesi'nden özür açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile görüşerek Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen gösterilerin infiale yol açtığını ifade etmişti.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR GÜÇ OLARAK KONUMLANDIRIYOR"

ABD merkezli, Katoliklere yönelik yayınlar yapan çevrimiçi gazete Crux Now, Papa Francis'in üzüntülerine yer verdiği açıklamasında Erdoğan'la yapılan görüşmenin etkili olduğunu belirtti.

Yayımlanan makalenin başlığında "Olimpiyat tartışmasında Papa'ya Fısıldayan Kişi Erdoğan" ifadesi kullanıldı.



Haberin girişinde Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapıldı, "amacı ve taktikleri ne olursa olsun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir siyasi aktör" denildi.

"20 YILDIR RESİS LAKAPLI"

Yazıda Erdoğan "Türkiye'yi küresel bir güç olarak konumlandırdığına" da işaret edildi.

Analiz yazısında Erdoğan'ın bu başarılarına Olimpiyatlarda yaşananlara sessiz kalan Papa Francis'i açıklama yapmaya ikna etmenin de eklendiğine de vurgu yapıldı.

Vatikan'ın açıklamasında, "küresel birliği güçlendirmeyi amaçlayan bir etkinliğin dini inançlarla alay etmemesi gerektiği" ifade edilmişti.

Yazının son bölümünde Erdoğan'ın başta "Reis" olmak üzere 20 yıldır bir çok önemli lakabı olduğunu, bunlara "Papa'ya Fısıldayan" ifadesinin de ekleneceği belirtildi.