ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyor

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı saldırılarda bir ay geride kaldı. Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken ABD basını dikkat çeken bir iddiada bulundu. Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını duyurdu.
Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.
Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.
Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.
Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt ise kara harekatıyla ilgili iddialara kesin yorum yapmaktan kaçındı. Leavitt, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" dedi.