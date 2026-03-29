Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyor

ABD basını, Pentagon'un İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını iddia etti.

GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 06:52

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı saldırılarda bir ay geride kaldı. Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken ABD basını dikkat çeken bir iddiada bulundu. Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını duyurdu.

Washington Post'un ABD Savunma Bakanlığı'nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığına dair iddiası, bölgedeki gerilimin artabileceği endişesini taşıyor.
Washington Post, ABD Savunma Bakanlığı'nın İran'da olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını iddia etti.
Bu tür bir operasyonun, bölgede haftalarca sürebileceği ve mevcut karşılıklı saldırılardan daha tehlikeli olabileceği belirtildi.
Planların, tam ölçekli bir işgalden farklı olacağı ve özel kuvvetlerin de yer alabileceği baskınları içerebileceği ifade edildi.
Olası kara operasyonunun ABD askerlerini insansız hava araçları, füzeler, kara ateşi ve el yapımı patlayıcılara maruz bırakabileceği vurgulandı.
Pentagon'un, İran'ın petrol ihracat merkezi Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine baskınları seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Beyaz Saray sözcüsü, hazırlıkların başkomutana seçenek sunmak amacıyla yapıldığını, başkanın bir karar verdiği anlamına gelmediğini belirtti.
Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.

ASKERLERİ BEKLEYEN TEHLİKEYE KARŞI UYARI

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.

Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.

BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR

’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN KARA HAREKATI İDDİALARINA CEVAP

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt ise kara harekatıyla ilgili iddialara kesin yorum yapmaktan kaçındı. Leavitt, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" dedi.

#pentagon
#hürmüz boğazı
#kara harekatı
#Washington Post
#Abd İran Çatışması
#Dünya
