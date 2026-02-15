Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ABD ordusu Maduro baskınında Anthropic'in Claude yapay zekasından faydalandı

Venezuela eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan ABD operasyonunda, Palantir ortaklığıyla Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'un devreye sokulduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar.

ABD ordusu Maduro baskınında Anthropic'in Claude yapay zekasından faydalandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.02.2026
14:02
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
14:04

Venezuela'nın eski lideri 'nun ocak ayında ABD tarafından düzenlenen baskınla yakalanıp uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York'a getirilmesi dünya gündemine oturmuştu. Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, askeri operasyonun arka planında dikkat çekici bir teknolojik detay yatıyor.

HABERİN ÖZETİ

ABD ordusu Maduro baskınında Anthropic'in Claude yapay zekasından faydalandı

Operasyonun arka planında Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Claude'un kullanıldığı iddia ediliyor.
Claude'un askeri operasyona dahil edilmesi, Palantir Technologies ile yapılan stratejik ortaklık sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor.
Palantir platformlarının, yapay zeka modelinin sahada kullanımına aracılık ettiği ifade ediliyor.
Pentagon, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketlerini, geliştirdikleri araçları gizli ağlarda kullanıma sunmaya zorluyor.
Anthropic, üçüncü taraflar aracılığıyla gizli ayarlarda ve ağlarda erişilebilen tek model olarak öne çıkıyor.
Claude modelinin şiddeti desteklemek, silah tasarlamak veya gözetleme faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanılmasını kesinlikle yasakladığı belirtiliyor.
Maduro operasyonunda Claude'un tam rolü henüz net değil ve ilgili kurumların konuya dair resmi bir açıklaması bulunmuyor.
Operasyon sırasında Anthropic tarafından geliştirilen modeli Claude'un kullanıldığı öne sürüldü. Raporda yer alan bilgilere göre Claude'un askeri operasyona dahil edilmesi, veri analiz firması Palantir Technologies ile yapılan stratejik ortaklık sayesinde gerçekleşti.

Pentagon ve federal kolluk kuvvetleri tarafından halihazırda yaygın olarak kullanılan Palantir platformlarının, yapay zeka modelinin sahada kullanımına aracılık ettiği belirtiliyor.

ABD ordusu Maduro baskınında Anthropic'in Claude yapay zekasından faydalandı

PENTAGON, YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNİ ZORLUYOR

Reuters'ın geçtiğimiz günlerde özel bir haberle duyurduğu üzere Pentagon, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen yapay zeka şirketlerini, geliştirdikleri araçları gizli ağlarda (classified networks) kullanıma sunmaya zorluyor. Bakanlığın amacı: firmaların standart kullanıcılara uyguladığı kısıtlamaların askeri alanda esnetilmesi.

Pek çok yapay zeka şirketi ABD ordusu için özel araçlar geliştirse de bu teknolojilerin büyük kısmı yalnızca askeri yönetim işleri için kullanılan ve gizli olmayan ağlarda erişilebilir durumda. Ancak Anthropic, üçüncü taraflar aracılığıyla gizli ayarlarda ve ağlarda erişilebilen tek model olarak öne çıkıyor. Yine de hükümetin, şirketin belirlediği kullanım politikalarına uymak zorunda olduğu biliniyor.

Son yatırım turunda 30 milyar dolar fon toplayarak toplamda 380 milyar dolarlık devasa bir değerlemeye ulaşan Anthropic, kağıt üstünde oldukça katı kurallara sahip. Örneğin Claude modelinin şiddeti desteklemek, silah tasarlamak veya gözetleme faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanılmasını kesin bir dille yasaklıyor.

Maduro operasyonunda Claude'un nasıl bir rol üstlendiği ise henüz tam olarak belli değil. Öte tarafta ABD Savunma Bakanlığı, Beyaz Saray, Anthropic ve Palantir cephesinden konuyla ilgili yöneltilen sorulara resmi bir cevap veya yalanlama gelmedi.

ETİKETLER
#yapay zeka
#nicolas maduro
#Palantir
#Claude
#Abd Operasyonu
#Dünya
