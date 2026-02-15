ABD ordusu Maduro baskınında Anthropic'in Claude yapay zekasından faydalandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Venezuela'nın eski lideri Nicolas Maduro'nun ocak ayında ABD tarafından düzenlenen baskınla yakalanıp uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York'a getirilmesi dünya gündemine oturmuştu. Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, askeri operasyonun arka planında dikkat çekici bir teknolojik detay yatıyor.
Operasyon sırasında Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Claude'un kullanıldığı öne sürüldü. Raporda yer alan bilgilere göre Claude'un askeri operasyona dahil edilmesi, veri analiz firması Palantir Technologies ile yapılan stratejik ortaklık sayesinde gerçekleşti.
Pentagon ve federal kolluk kuvvetleri tarafından halihazırda yaygın olarak kullanılan Palantir platformlarının, yapay zeka modelinin sahada kullanımına aracılık ettiği belirtiliyor.
Reuters'ın geçtiğimiz günlerde özel bir haberle duyurduğu üzere Pentagon, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen yapay zeka şirketlerini, geliştirdikleri araçları gizli ağlarda (classified networks) kullanıma sunmaya zorluyor. Bakanlığın amacı: firmaların standart kullanıcılara uyguladığı kısıtlamaların askeri alanda esnetilmesi.
Pek çok yapay zeka şirketi ABD ordusu için özel araçlar geliştirse de bu teknolojilerin büyük kısmı yalnızca askeri yönetim işleri için kullanılan ve gizli olmayan ağlarda erişilebilir durumda. Ancak Anthropic, üçüncü taraflar aracılığıyla gizli ayarlarda ve ağlarda erişilebilen tek model olarak öne çıkıyor. Yine de hükümetin, şirketin belirlediği kullanım politikalarına uymak zorunda olduğu biliniyor.
Son yatırım turunda 30 milyar dolar fon toplayarak toplamda 380 milyar dolarlık devasa bir değerlemeye ulaşan Anthropic, kağıt üstünde oldukça katı kurallara sahip. Örneğin Claude modelinin şiddeti desteklemek, silah tasarlamak veya gözetleme faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanılmasını kesin bir dille yasaklıyor.
Maduro operasyonunda Claude'un nasıl bir rol üstlendiği ise henüz tam olarak belli değil. Öte tarafta ABD Savunma Bakanlığı, Beyaz Saray, Anthropic ve Palantir cephesinden konuyla ilgili yöneltilen sorulara resmi bir cevap veya yalanlama gelmedi.