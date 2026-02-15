X'te fotoğraf paylaşır gibi hisse ve kripto ticareti yapılabilecek

Kategoriler
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, finans dünyasına ses getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin Ürün Departmanı Lideri Nikita Bier, kullanıcıların doğrudan hisse senedi ve kripto para alıp satabilecekleri "Smart Cashtags" özelliğini duyurdu. Yeni özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde aktif hale getirilecek.
Bier, ocak ayında yaptığı bir paylaşımda işlem fonksiyonlarını gösteren bir görsel ile özelliğin sinyallerini vermiş ancak şirket o dönemde resmi bir doğrulama yapmamıştı.
Geliştirilen özellik, Elon Musk'ın X'i Çin'deki WeChat benzeri bir "süper uygulamaya" dönüştürme planının önemli bir parçasını oluşturuyor. Mesajlaşma, ödemeler ve çeşitli hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı platform şimdi de finansal işlemlerin merkezi olmayı hedefliyor.
X'in ticaret özelliği, eşler arası ödeme sistemi olan X Money ile eş zamanlı olarak ilerliyor. Yapay zeka şirketi xAI'ın sunumu sırasında konuşan Musk, ödeme aracının şu anda sınırlı Beta testinde olduğunu ve deneme sürecinin ardından küresel çapta kullanıma sunulabileceğini belirtti.
Musk, "Burası tüm paranın bulunduğu yer, parasal işlemlerin merkezi kaynağı olması amaçlanıyor" dedi.
Sosyal medya devi, 2022 yılında Bitcoin ve Ether gibi büyük varlıklar için fiyat grafikleri ve piyasa verilerini gösteren temel bir etiket sistemini denemişti.
Ancak o sistem yalnızca fiyat takibine izin veriyor, herhangi bir alım satım işlemi yapılamıyordu. Daha sonra rafa kaldırılan eski sistemin aksine, Smart Cashtags doğrudan işlem yapabilme kabiliyetiyle platformu bilgi paylaşımı yapılan bir mecra olmaktan çıkarıp finansal hizmetler sunan bir yapıya taşıyor.
Musk'ın paylaştığı verilere göre platform, halihazırda aylık yaklaşık 600 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.